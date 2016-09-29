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    Лига чемпионов. «Наполи» переиграл «Бенфику», киевское «Динамо» и «Бешикташ» разошлись миром

    В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» со счетом 4:2 переиграл «Бенфику». В составе неаполитанцев дубль сделал Дрис Мертенс, по голу забили Марек Гамшик и Аркадиуш Милик. За португальцев забивали Гонсало Гуедес и Эдуардо Сальвио.

    В другой встрече группы «Бешикташ» и киевское«Динамо» сыграли вничью – 1:1.

    Таким образом, после двух туров в этом квартете единолично лидирует «Наполи», набравший шесть очков. У «Бешикташа» два балла, у «Динамо» и «Бенфики» по одному.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа B. 2-й тур

    Бешикташ (Турция) – Динамо (Украина) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Куарежма, 29; 1:1 – Цыганков, 65.

    Наполи (Италия) – Бенфика (Португалия) – 4:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гамшик, 20; 2:0 – Мертенс, 51; 3:0 – Милик, 54 (с пенальти); 4:0 – Мертенс, 58; 4:1 – Гуедес, 71; 4:2 – Сальвио, 86.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2016 00:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 29 сентября 2016, 00:36

      Наполи сильно сезон начал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 29 сентября 2016, 00:27

      да уж

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