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    Широков: «Слуцкий очень хороший тренер, но по меркам Европы далеко не топ»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков выразил мнение, что наставнику ЦСКА Леониду Слуцкому необходимо подниматься на более высокий тренерский уровень.

    – Леонид Слуцкий говорил, что вы можете затмить Александра Бубнова и вообще всех экспертов. Лестно?

    – Слуцкого я, наверное, вряд ли смогу затмить, с остальными поборемся.

    – Вы как-то сказали, что Слуцкий не топ-тренер.

    – Я сказал, что не топ-тренер по меркам Европы. Для России он, безусловно, один из лучших тренеров. Я это там же и сказал, просто надо читать все предложение, а не то, что вам нравится или тем, кто это цитирует.

    – Каких качеств не хватает российским тренерам, чтобы получить приставку «топ»?

    – Нужно играть в Европе и добиваться результата. Участвовать в Лиге чемпионов и занимать четвертое место в группе не является каким-то достижением. Качества, наверное, есть все необходимые. Просто их нужно развивать на более высоком уровне, чем чемпионат России. Что я и желал Слуцкому в том интервью.

    – Это был намек на то, что ему пора уезжать в какой-то европейский чемпионат?

    – Как один из вариантов. Он съездил на чемпионат Европы, в Лиге чемпионов в последнее время не все сложилось удачно. Он как человек думающий, наверное, сделал вывод, который даст возможность развиваться и подниматься на более высокий уровень как ему самому, так и его команде. Посыл моего интервью был именно такой. А не то что Слуцкий – не топ-тренер. Он очень хороший тренер, один из лучших в России, но по меркам Европы далеко не топ.

    – Вы с ним общались после того интервью?

    – Мы с ним и до этого не общались.

    – Вы у него в команде были.

    – Были, но так, чтобы где-то встретиться, поговорить, – такого не было.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    28.09.2016 17:17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 29 сентября 2016, 11:20

      слуцкий даже из ФНЛ не смог бы вывести в рпл ЛЮБУЮ! команду...какая ему европа... было позорно наблюдать в матче с тотенхемом.. когда оператор направлял на него камеру... зачем его показывать вобще...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 29 сентября 2016, 08:54

      Шакалы налетели на Романа Широкова, а сказано им верно.

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 29 сентября 2016, 01:11

      Роман, да ты сам то тоже хороший российский игрок, а как игрок уровня Европы - далеко не ТОП.

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 28 сентября 2016, 23:46

      Дайте Слуцкому Томь и посмотрим, что он с ней сделает. Как тренер.

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > +50/-50 29 сентября 2016, 00:32

      Зачем "Томь"? Он же - Слуцкий! Пусть в Европу едет... "Слуцк" тренировать.

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 28 сентября 2016, 21:03

      мдяяя. МСТЯ оказалось жесткой...убрал из основы.не продлили контракт
      Но нет худа без добра...теперь вот зам министра ...)))
      Удачи и Слуцкому и Широкову...!!!

      0
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 28 сентября 2016, 20:13

      когда же ты уже заткнешься .??))

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 сентября 2016, 19:56

      Очень неглупый Широков и не очень умный журналист, ага.

      5
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      Рейтинг: +82

      Mi6 28 сентября 2016, 18:38

      . . . Скорей бы слуца хоть куда-нибудь

      -3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Mi6 28 сентября 2016, 20:17

      С запретом возвращения под угрозой расстрела!

      -1
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 28 сентября 2016, 18:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Далеко не ПОП !!!!!!!

      -4
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