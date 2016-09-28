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    Фернандес: «В ЦСКА не ожидали, что результат матча с «Тоттенхэмом» будет таким»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес после поражения от «Тоттенхэма» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов отметил, что для продолжения борьбы за выход в плей-офф турнира армейской команде необходимо выигрывать у «Монако».

    — Мы знали, что будет сложно. «Тоттенхэм» — великолепная команда. Но и у нас тоже неплохая команда, мы провели хороший матч. Они больше владели мячом — мы хорошо играли в отборе. Были шансы и забить. Конечно, не ожидали, что результат будет таким.

    — Леонид Слуцкий после матча с «Байером» говорил, что команда некоторое время не могла привыкнуть к скоростям Лиги чемпионов. Сегодня такой проблемы не было?

    — «Байер» здорово начал в том матче. У «Тоттенхэма» тоже команда со скоростными футболистами, но сегодня нам удалось сдержать их атакующий потенциал. Несмотря на то, что пропустили гол, мы неплохо играли в обороне. Сейчас необходимо поднять голову, продолжать работать и постараться пройти в следующий этап.

    — Ты весь матч опасно подключался, и в одном эпизоде сделал хороший прострел. Чего не хватило в этот момент?

    — В концовке мы проигрывали, нельзя было отсиживаться в обороне. Я сильно прострелил в штрафную в надежде на то, что мяч дойдет до кого-то из моих партнеров, но он пролетел мимо.

    — «Монако» уже в компенсированное время спасся в игре с «Байером» у себя дома, что еще больше запутало ситуацию в таблице. Нам на руку этот результат?

    — У нас самая ровная группа. Ничья нам на руку, потому что «Байер» не смог оторваться. Следующий матч мы играем дома с «Монако», нам очень важно одержать победу, чтобы продолжить бороться.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    28.09.2016 16:52
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    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12324

      Вомбат 28 сентября 2016, 22:53

      Какие победы Марио при такой игре? Опять будете трусливо вымучивать 0:0.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      gencha19 28 сентября 2016, 19:39

      Как всегда последнее место в группе обеспечено.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 28 сентября 2016, 19:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      петухи заклевали коней..обидно

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +658

      RUSARM 28 сентября 2016, 19:27

      Все будет зависеть от следующей игры,а там уже точно видно будет!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 сентября 2016, 19:26

      Ага, Гинер приучил к закулисным победам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +466

      De_Frenki 28 сентября 2016, 19:15

      БЕГОТНИ МНОГО....А РИСУНКА ИГРЫ НЕТ!ЧЕМ ТО МНЕ НАПОМИНАЕТ ИГРУ СБОРНОЙ НА ЧЕ 2016. И ЦИРКУЛЬ ЭТОТ В НАПАДЕНИИ ВООБЕ ОДНО СПЛОШНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ.ЛУЧШЕ БЫ ПАНЧЕНКО НАИГРЫВАЛИ ИХМО

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +466

      De_Frenki 28 сентября 2016, 19:11

      А ЧТО ВЫ ОЖИДАЛИ СИДЯ В ШТРАФНОЙ.....0-3

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 28 сентября 2016, 19:08

      Вы каждый год "не ожидаете". Из-за вас коэффициент России постоянно падает. Уроды!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14

      SANY/S 28 сентября 2016, 19:04

      да норм всё

      -2
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    • ...
      Рейтинг: -44

      иван маташов 28 сентября 2016, 19:04

      ещё не всё потеряно

      0
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