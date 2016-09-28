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    КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 100 тысяч за поведение болельщиков

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал об итогах заседания по матчам 8-го тура российской Премьер-лиги.

    «ЦСКА – «Краснодар». За использование зрителями пиротехники ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей.

    «Ростов» – «Локомотив». За скандирование зрителями оскорбительных выражений «Ростов» оштрафован на 20 тысяч рублей, а «Локомотив» – на 50 тысяч. За использование болельщиками пиротехники столичный клуб оштрафован на 30 тысяч, а главный тренер команды Юрий Семин за выход за пределы технической зоны оштрафован на 20 тысяч рублей.

    «Спартак» – «Уфа». За использование болельщиками красно-белых пиротехнических средств клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Главный тренер москвичей Массимо Каррера за выход за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч рублей (третье нарушение), наставник «Уфы» Виктор Гончаренко заплатит 20 тысяч рублей (второе нарушение).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.09.2016 16:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 29 сентября 2016, 08:20

      Интересно, почему за одни и те же нарушения команды штрафуют по-
      разному,например, за оскорбительные выражения Ростов на 20 тысяч,
      а Локомотив на 50 тысяч руб.? Локомотив выражался два тайма, а
      Ростов только один? И так далее.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 сентября 2016, 19:32

      Григорьянц - позорище РФС.

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