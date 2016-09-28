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    Мутко: «ЦСКА очень достойно смотрелся в матче с «Тоттенхэмом»

    Министр спорта России Виталий Мутко поделился впечатлениями от просмотра матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Тоттенхэмом». Напомним, что команда Леонида Слуцкого уступила в этой встрече со счетом 0:1.

    «Я бы не сказал, что «Тоттенхэм» наголову превосходит ЦСКА. Конечно, есть вещи, о которых мы неоднократно говорим: интенсивность игры и темп. В этом мы отличаемся. Но мне кажется, что ЦСКА очень достойно смотрелся. В первом тайме у ЦСКА было два момента, которые можно было реализовывать. Бросается в глаза, что скорость и темп у англичан очень высоки. Но они играют в одном из ведущих чемпионатов, в этом тоже надо отдавать отчет.

    Мы двигаемся в этом направлении. Надеемся, что клубы будут подрастать. Была прекрасная атмосфера, ребята старались, и игра была достаточно равной, но скорости, время принятий решений чуть-чуть побыстрее у «Тоттенхэма». Вот эти мелочи и дают результат», – отметил Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    28.09.2016 15:18
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 28 сентября 2016, 20:24

      Достойно??? Мне было стыдно смотреть. Судя по всему, не у кого не крутилось в голове, что надо победить, скорее: "лишь бы не проиграть, лишь бы не проиграть..." Тьфу!

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 28 сентября 2016, 19:54

      Пока будет твой лимит на легионеров так и будем проссывать

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 сентября 2016, 19:28

      Ахахах! Похвала специалиста, блин.

      -1
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      Рейтинг: +665

      Snerg 28 сентября 2016, 18:51

      ага достойно))))!как и ростов молодежный против псв)

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 сентября 2016, 18:47

      Какой министр спорта такой и футбол. Одно пиздобольство

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Фан666 28 сентября 2016, 19:29

      Копни выше, ага, каков .... таков и министр спорта.

      -1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Aztec58 28 сентября 2016, 20:27

      Что, боишься слово президент сказать? Или Путин? Ты ещё скажи что у нас в России за это наказывают? За критику правительства. Грёбанные персонажи! Это про тех, кто всегда недоволен властью, а сами по себе люди не лучше, просто власти и денег меньше имеют.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Фан666 28 сентября 2016, 20:28

      А министр спорта фуфловский, это да. Но просто потому что с футболом познакомился наверно лет в 40

      0
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      Рейтинг: +82

      Mi6 28 сентября 2016, 18:29

      Абсолютный ноль в футболе разговорился

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 28 сентября 2016, 18:25

      Мертвая игра, после первого тайма уснул.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      int5 28 сентября 2016, 18:20

      Лицемерие черта власти

      4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 сентября 2016, 18:20

      Достойно? Так играть уныло с командой, у которой не было 5 основных игроков... Тут слово достойно и близко не отражает суть. Вот говно-игра, это на порядок ближе...

      6
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 28 сентября 2016, 17:35

      Грибов опять объелся что-ли?

      4
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > lysenkoff 28 сентября 2016, 17:55

      Да там по тяжелее принимает . Грибочки уже не берут.

      1
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