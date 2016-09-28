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    Радимов ожидает романтичного футбола от «Алкмаара» в матче с «Зенитом»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что «АЗ Алкмаар» в предстоящем гостевом матче с«Зенитом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы покажет ярко атакующий футбол.

    «Не исключено, что АЗ попытается засветить своих футболистов в Европе — за счет этого голландские клубы и живут. Наверняка покажет романтичный футбол. У нашей команды более опытные игроки. Так что будет интересно посмотреть, что случится на самом деле. Допускаю вариант, что будет классическая схема — 4-3-3, чтобы футболисты могли и атаковать, и в обороне показывать свои качества, чтобы попасть на заметку селекционерам.

    Наша команда должна прибавлять и выглядеть солидно, обязана выходить их группы. Все-таки уровень «Зенита» — это Лига чемпионов. Расцениваю непопадание туда нашей команды как недоразумение или несчастье», – заявил Радимов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    28.09.2016 11:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 сентября 2016, 21:07

      Романтики не будет, будет трудно и больно, лишь бы не было обидно, ага.

      0
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      Рейтинг: +103

      Серго24 > Aztec58 29 сентября 2016, 23:52

      пока 5-0)))

      0
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      Рейтинг: +3414

      AZ 28 сентября 2016, 16:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Засветить игроков в Европе? Что за бред?
      И так все страны мира знают где искать перспективную молодеж... Именно в Голландии... На Петровском и светить ничего не надо... Задача приехать, отгрузить Лодыгину тройку мячей и увезти 3 очка в Алкмаар!

      -4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > AZ 29 сентября 2016, 21:06

      Засветить, чтобы цену накинуть, ага.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 сентября 2016, 14:01

      Ну всё ждём романтичных 3:3

      -3
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