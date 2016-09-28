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    Бердыев решал вопросы с властями Ирана для переезда Азмуна в Россию

    Скаут «Рубина» Марат Кабаев рассказал, что именно Курбан Бердыев добился того, чтобы нападающий Сердар Азмун покинул Иран и перебрался в Россию. Футболист сначала выступал за казанский клуб, а теперь защищает цвета «Ростова».

    «Семья Азмуна — туркмены, Сердар родился на севере Ирана. От его родного города до границы с Туркменией по прямой 50 километров. До родного Бердыеву Ашхабада можно быстро добраться поездом или машиной. Ехать — пять часов по трассе, поездом побольше.

    Бердыев лично встречался с отцом Азмуна. Дал слово. Иран ведь не та страна, где можно просто уехать в Европу или Азию, не решив прежде все вопросы с властями Исламской республики. Но вообще, это Бекиича нужно спрашивать, что именно он говорил», – заявил Кабаев.

    Источник: Спортфакт

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    28.09.2016 10:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 28 сентября 2016, 20:21

      Красава

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 28 сентября 2016, 14:25

      Для Азмуна Бекиевич второй отец)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 28 сентября 2016, 12:40

      Забота тренера о своих игроках достойно большой чести, рассматривая как великого талантливого человека с большой буквы! Такого человека сейчас не встретишь!

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