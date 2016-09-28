Гончаренко: «Слова Глушакова? Он, скорее всего, погорячился»

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко отметил, что в матче со «Спартаком» (1:0) в 8-м туре РФПЛ судейская бригада отработала на хорошем уровне без грубых ошибок. Ранее полузащитник красно-белых Денис Глушаков заявил, что «так судят не первый в карьере матч, а последний».

«Абсолютно спокойно реагирую на все эти разговоры. Давайте попробуем на эту тему поразмышлять. Кого можно винить в поражении? Особенно когда ты играешь на своем поле, и приходит очень много зрителей. Ты же не можешь обвинить плохое поле. Не можешь обвинить тренера. Партнеров. Руководителей. Болельщиков, которые тебя поддерживают.

Остается судья. Самая удобная сторона, которую можно обвинить в поражении. И потом – здесь, думаю, тот самый случай, когда Денис позволил себе скорее эмоциональное высказывание. Потому что, допустим, во втором тайме с их стороны была очень хорошая игра, но и с нашей – качественные действия в защите. Так получилось, что мы победили.

Просмотрев все эпизоды матча, я бы не стал говорить, что судья повлиял на результат. Не секрет, что все команды-лидеры считают, что трактовки моментов должны быть в их сторону. Арбитру важно не поддаваться на такие ситуации. Поэтому считаю, что как раз в этом плане Галимов отработал достаточно хорошо. Кто-то говорит, что было очень много борьбы. А на мой взгляд, хорошо, когда рефери позволяет играть и бороться. К слову, если взять любую команду на длинной дистанции, то порой судья ошибается в твою сторону, а порой – в сторону соперников», – заявил Гончаренко.