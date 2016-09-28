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  • Гончаренко: «Слова Глушакова? Он, скорее всего, погорячился»

Гончаренко: «Слова Глушакова? Он, скорее всего, погорячился»

28 сентября 2016, 07:32
19

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко отметил, что в матче со «Спартаком» (1:0) в 8-м туре РФПЛ судейская бригада отработала на хорошем уровне без грубых ошибок. Ранее полузащитник красно-белых Денис Глушаков заявил, что «так судят не первый в карьере матч, а последний».

«Абсолютно спокойно реагирую на все эти разговоры. Давайте попробуем на эту тему поразмышлять. Кого можно винить в поражении? Особенно когда ты играешь на своем поле, и приходит очень много зрителей. Ты же не можешь обвинить плохое поле. Не можешь обвинить тренера. Партнеров. Руководителей. Болельщиков, которые тебя поддерживают.

Остается судья. Самая удобная сторона, которую можно обвинить в поражении. И потом – здесь, думаю, тот самый случай, когда Денис позволил себе скорее эмоциональное высказывание. Потому что, допустим, во втором тайме с их стороны была очень хорошая игра, но и с нашей – качественные действия в защите. Так получилось, что мы победили.

Просмотрев все эпизоды матча, я бы не стал говорить, что судья повлиял на результат. Не секрет, что все команды-лидеры считают, что трактовки моментов должны быть в их сторону. Арбитру важно не поддаваться на такие ситуации. Поэтому считаю, что как раз в этом плане Галимов отработал достаточно хорошо. Кто-то говорит, что было очень много борьбы. А на мой взгляд, хорошо, когда рефери позволяет играть и бороться. К слову, если взять любую команду на длинной дистанции, то порой судья ошибается в твою сторону, а порой – в сторону соперников», – заявил Гончаренко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (19)
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Aztec58
1475040184
Согласен с Глушаковым. Гончаренко просто не видел, какие пенальти ставили в ворота Уфы в прошлогоднем матче с ЦСКА. Соглашусь только, что мутный Ш. Газизов работает весьма "напористо", ага.
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ХересБелорус
1475042809
Гончи забей на слабоумного
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nikita08
1475043169
Галимый судья.
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bumer_moscow
1475044863
Глушак как девочка постоянно ведет себя.Научись проигрывать достойно.
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Фан666
1475045188
У нас всегда во всём виноваты судьи, а не футболисты. такое ощущение, что все судьи продаются в каждом матче, вот и Уфа себе прикупила
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zarsm
1475046150
А что еще скажет тренер, команда которого не будучи фаворитом в матче, взяла и победила? Даже если судейство было плохим, он его похвалит, ведь главное результат)
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andrebest4
1475046710
новая кубань для спартачей!!!!учитесь лучше играть
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Тraumtanzеr
1475047546
В общем-то все в один голос говорят, и в Свистке тоже сказали, что пенальти и желтая на Зобнине чистые.
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bolela_16
1475050645
Танцору всегда что то мешает...
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Юрий Крутько
1475052635
А кто мешал Спартаку забить,допустим,два мяча...Если ты действительно сильней, один не назначенный пенальти не ПОВЛИЯЕТ на результат.
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