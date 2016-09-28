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    Гончаренко: «Слова Глушакова? Он, скорее всего, погорячился»

    Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко отметил, что в матче со «Спартаком» (1:0) в 8-м туре РФПЛ судейская бригада отработала на хорошем уровне без грубых ошибок. Ранее полузащитник красно-белых Денис Глушаков заявил, что «так судят не первый в карьере матч, а последний».

    «Абсолютно спокойно реагирую на все эти разговоры. Давайте попробуем на эту тему поразмышлять. Кого можно винить в поражении? Особенно когда ты играешь на своем поле, и приходит очень много зрителей. Ты же не можешь обвинить плохое поле. Не можешь обвинить тренера. Партнеров. Руководителей. Болельщиков, которые тебя поддерживают.

    Остается судья. Самая удобная сторона, которую можно обвинить в поражении. И потом – здесь, думаю, тот самый случай, когда Денис позволил себе скорее эмоциональное высказывание. Потому что, допустим, во втором тайме с их стороны была очень хорошая игра, но и с нашей – качественные действия в защите. Так получилось, что мы победили.

    Просмотрев все эпизоды матча, я бы не стал говорить, что судья повлиял на результат. Не секрет, что все команды-лидеры считают, что трактовки моментов должны быть в их сторону. Арбитру важно не поддаваться на такие ситуации. Поэтому считаю, что как раз в этом плане Галимов отработал достаточно хорошо. Кто-то говорит, что было очень много борьбы. А на мой взгляд, хорошо, когда рефери позволяет играть и бороться. К слову, если взять любую команду на длинной дистанции, то порой судья ошибается в твою сторону, а порой – в сторону соперников», – заявил Гончаренко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.09.2016 07:32
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 28 сентября 2016, 17:41

      Судья отлично отсудил! А Глушакову надо играть , как положено , а не языком чушь нести! Пусть посмотрит , как в Англии судят, где футболистам за качественную игру платят соответствующие з/платы!

      -3
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      Рейтинг: +62

      ivan941 28 сентября 2016, 16:37

      судья действительно козел Спартаку по ногам рубили он молчал а те пальцем коснулся он упал и штрафной. Купила Уфа судью это было видно

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > ivan941 28 сентября 2016, 19:13

      Если уж Уфа покупает судей, то всё футбол в России кончился

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > ivan941 28 сентября 2016, 19:15

      То есть когда Спартак побеждал, то он покупал судью? Ведь кто-то же должен был купить его

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 28 сентября 2016, 11:50

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      А кто мешал Спартаку забить,допустим,два мяча...Если ты действительно сильней, один не назначенный пенальти не ПОВЛИЯЕТ на результат.

      -7
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 28 сентября 2016, 11:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Танцору всегда что то мешает...

      -9
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      Рейтинг: +1

      295988851 > bolela_16 28 сентября 2016, 12:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а спартаку особенно...

      -10
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 28 сентября 2016, 10:25

      В общем-то все в один голос говорят, и в Свистке тоже сказали, что пенальти и желтая на Зобнине чистые.

      7
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 28 сентября 2016, 10:11

      новая кубань для спартачей!!!!учитесь лучше играть

      1
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 28 сентября 2016, 10:02

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      А что еще скажет тренер, команда которого не будучи фаворитом в матче, взяла и победила? Даже если судейство было плохим, он его похвалит, ведь главное результат)

      -5
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 сентября 2016, 09:46

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      У нас всегда во всём виноваты судьи, а не футболисты. такое ощущение, что все судьи продаются в каждом матче, вот и Уфа себе прикупила

      -4
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 28 сентября 2016, 09:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Глушак как девочка постоянно ведет себя.Научись проигрывать достойно.

      -4
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      Рейтинг: +47

      Srres > bumer_moscow 28 сентября 2016, 15:45

      хорошо что вы научились!!!

      1
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      Рейтинг: +50

      Partyk 28 сентября 2016, 09:24

      А я думал что этот матч уфа отдаст спартаку за прошлогодний слив, но видимо это будет во втором круге.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > VVM1964 28 сентября 2016, 10:33

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      Ну , иначе то вам не выиграть.

      -8
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