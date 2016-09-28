«Арена ЦСКА» уже в этом году может стать местом проведения матча сборной России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что домашний стадион клуба «Арена ЦСКА» примет матчи сборной России.

«Постараемся до конца года перевезти всех сотрудников в новый офис на «Арене ЦСКА». Все-таки было очень много задач, главную из которых мы выполнили — открыли стадион. Пока что есть много недоработок. Мы знаем, что нужно работать над системой питания, захода и выхода с трибун и так далее. Уверен, что через несколько месяцев все будет организовано на гораздо более высоком уровне.

Уже есть предварительная договоренность на товарищеские матчи сборной России, но без конкретики — возможно, уже в этом году. Виталий Мутко прекрасно знает наш стадион, неоднократно здесь был. Он прошел всю территорию стадиона, включая фанатскую трибуну, ознакомился с тем, насколько удобно болельщикам выходить с секторов, какие кресла установлены, где находятся точки питания и санузлы», – заявил Бабаев.