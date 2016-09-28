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    Широков: «В Казахстан играть не поеду. В Китай еще можно»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков признался, что вряд ли продолжит игровую карьеру, а также прокомментировал слова экс-наставника «Спартака» Дмитрия Аленичева о том, что он является ленивым футболистом.

    – Действительно игровая карьера Романа Широкова закончена?

    – Я вроде не приостанавливал. Думаю, вряд ли будет продолжение.

    – Не верится. Слухи ходят разные…

    – И что говорят?

    – Про Казахстан говорят.

    – В Казахстан я точно не поеду.

    – Про Китай говорят.

    – В Китай еще можно.

    – Ваш распорядок дня сейчас отличается от того времени, когда вы были действующим футболистом?

    – В принципе, нет. Подъем в 6:45. Везу в школу сына. А потом – по своим делам. Или утром тренировка, или вечером футбол. Получается, в зале раза два-три в неделю. И футбол-хоккей – два-три раза. В неделю раз шесть занимаюсь.

    – По тому, как двигались на поле, – вы в неплохой форме.

    – Да, Nike, красивая.

    – Когда футболист заканчивает карьеру, он всегда узнает про себя много нового. Наверняка читали интервью Дмитрия Аленичева.

    – Ничего нового я там не узнал.

    – Фраза «Роман Широков достаточно ленивый футболист» – это ничего нового?

    – Ему виднее. Но если я ленивый, но два раза лучшим игроком России был, то кто тогда все остальные?

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    28.09.2016 01:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 октября 2016, 18:42

      А кто тебя в Китай позовёт?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 сентября 2016, 09:58

      В Китай не возьмут, там лимит жёсткий, туда только звёзд берут. А тут что, Широков, фу.

      2
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      Рейтинг: +8018

      nik55 28 сентября 2016, 09:05

      лучшим игроком России--кто тебя признал УЕФА? в китай мячи подавать

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 сентября 2016, 08:15

      скажи спасибо Зениту что был два раза лучшим игроком России играл бы в Химках точно бы не стал да и в России стать лучшим не велика заслуга у нас лучший все равно что худший в любом другом европейском чемпионате

      2
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    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 28 сентября 2016, 05:38

      Гении они такие...им бы еще тренера им под стать

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 28 сентября 2016, 05:29

      Не возьмут ни куда.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 28 сентября 2016, 02:13

      Конечно в Китай, там бабла можно срубить немерено...

      1
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      Рейтинг: +319

      семенчик 28 сентября 2016, 01:46

      Кому ты там нужен!!!!

      2
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