Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Симеоне ожидает тяжелого матча с «Баварией»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что его подопечных ожидает тяжелая игра против «Баварии» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, встреча состоится в среду и начнется в 21:45 по московскому времени.

    «Это будет тяжелый матч. Обе команды очень хорошо прессингуют, поэтому свободного пространства будет мало. Фернандо Торрес – важная фигура для нас в поединках, где нужно хорошо использовать те небольшие свободные зоны, поэтому он выйдет в «основе».

    Я очень уважаю Анчелотти как личность и за то, чего он достиг. Я знал его как игрока, когда я был молодым, а он более опытным. Он – очень спокойный человек. Нет единой для всех правильной манеры поведения: люди ведут себя на матчах так, как им удобно, и мы тоже так делаем», – сказал Симеоне.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.09.2016 01:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +108

      sciline10 28 сентября 2016, 01:59

      мастер кэп писал заголовок.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11