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    Сергей Ребров: «Верю в футболистов киевского «Динамо»

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился ожиданиями от предстоящей встречи 2-го тура группового этапа против «Бешикташа».

    «Бешикташ» – достаточно сбалансированная команда, чемпион страны. Они очень много забивают, хотя и пропускают немало. Мы понимаем, что в Стамбуле очень тяжело играть. Я сам выступал здесь и помню, что Турция – очень футбольная страна, здесь каждый человек просто живет футболом и неистово болеет за свою любимую команду. Мне всегда приятно возвращаться в этот прекрасный город.

    В первую очередь нам нужно думать о своей игре. Важно, чтобы ребята завтра раскрепостились и играли в футбол. Я верю в своих футболистов. Главное, чтобы мы показывали игру, присущую «Динамо». Конечно, важно при этом и набирать очки – завтра нас устроит любой положительный результат.

    Я надеюсь, что Андрей Ярмоленко сможет сыграть завтра в полную силу. В последние дни он тренировался, это очень важный игрок для нас. Но главное – его здоровье», – отметил Ребров.

    Источник: УЕФА

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    28.09.2016 00:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 28 сентября 2016, 22:48

      чтоб турки поназабивали поубивали..

      0
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > Chernyi Lis 28 сентября 2016, 23:53

      Клоун заткнись...........

      1
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 28 сентября 2016, 09:31

      1X )))

      0
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      Рейтинг: +100

      Partizanmett 28 сентября 2016, 06:36

      В конкурсе прогнозов поставил на Бешикташ

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Partizanmett 28 сентября 2016, 08:54

      Верно сделал!

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