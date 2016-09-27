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    Энрике: «В родных стенах «Боруссия» М представляет собой грозную силу»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с менхенгладбахской «Боруссией» подчеркнул, что соперник в родных стенах представляет собой грозную силу. Встреча между каталонским и немецким клубами состоится в среду, 28 сентября. Начало – в 21:45 мск.

    «Я бы хотел, чтобы все мои футболисты получили игровое время, однако это не представляется возможным. Прогресс тер Штегена налицо, но он должен продолжать работать. Наша задача – быть сильными как дома, так и на выезде. «Боруссия» в родных стенах представляет собой грозную силу», – сказал Энрике.

    Источник: ФК «Барселона»

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    27.09.2016 20:58
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