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Гершкович: «Завтра на заседании КДК все расскажу»

27 сентября 2016, 17:56

Председатель Объединения отечественных футбольных тренеров (ООТФ) Михаил Гершкович не стал делать преждевременных заявлений до заседания КДК РФС, которое намечено на завтра, 28 сентября. Напомним, на специалиста заведено дело по подозрению в фальсификации подписи.

21 сентября Гершкович представил обращение, под которым подписался ряд тренеров. Оно гласило, что согласно правилам ФИФА и УЕФА, действующий глава РФС Виталий Мутко не имеет права принимать участия в выборах главы организации. Помимо остальных, на обращении стояла подпись Курбана Бердыева, заявившего позже, что он ничего не подписывал.

«Завтра я приеду на заседание КДК и все расскажу, объясню. Зачем мне делать заявления до заседания? Все завтра и узнаете», – сказал Гершкович.

Источник: «Спорт-Экспресс»
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