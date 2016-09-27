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    Валентин Иванов: «Ничего неправильно арбитр матча «Спартак» – «Уфа» не сделал»

    Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов оценил работу арбитра Романа Галимова в матче «Спартак»«Уфа» (0:1).

    – Игра получилась сложной, и арбитр нормально ее отсудил. Ничего очевидно неправильного он не сделал. Могут быть претензии по тому, что Галимов в конце матча мог активнее препятствовать задержкам игры.

    – Побудить вратаря Лунева побыстрее вводить мяч в игру?

    – По ТВ было не очень хорошо видно, насколько голкипер затягивал игру. Могу сказать так: меньше надо разговаривать с игроком. Раз сказал, два и если арбитр считает, что ничего особенного голкипер не делает, больше разговаривать не надо. Либо, если считаешь, что игру он затягивает, выносится предупреждение. То есть Галимов мог все сделать почетче. С другой стороны, он добавил пять минут, постаравшись компенсировать те попытки затягивания, которые были в конце второго тайма.

    – Как оцените эпизод, когда в штрафной «Уфы» на 54-й минуте матча в борьбе с уфимцем Обляковым упал спартаковец Зобнин?

    – Момент непростой. Все в динамике: быстро, с падением. То, что я вижу, могу охарактеризовать так: идет единоборство игрока нападающего и игрока защищающегося. Защитник тянется к мячу, нога у него достаточно низко. В это же время к мячу идет нападающий игрок. Нога защитника к мячу даже ближе. Может быть, происходит контакт. Но это не зацеп и не удар по ноге. Не вижу, что нога защитника движется в сторону ноги нападающего. На мой взгляд, это не пенальти, этот момент надо играть.

    – Как оценила эпизод экспертно-судейская комиссия?

    – Мнения разделились, но большинство голосов за то, чтобы продолжить игру. Инспектор со своей стороны также поддержал решение арбитра по этому моменту.

    – То есть арбитр, на ваш взгляд, с игрой справился?

    – Да, произошел такой кривой момент. Не случись его, реакция на судейство была бы нормальной. Галимов находился в хорошей позиции, момент видел очень хорошо и нельзя сказать, что он принял неадекватное решение. Эпизод тяжелый, но решение арбитра мне понятно. Чего-то плохого, влекущего за собой нарушение правил, в действиях защитника, который тянется к мячу, не было. Нет зацепов, ударов. Футболисты шли к мячу, мяч пролетел – арбитр продолжил игру.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.09.2016 15:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 28 сентября 2016, 06:49

      ты игру смотрел ???

      0
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      Рейтинг: +752

      alex1004 27 сентября 2016, 20:20

      Странно, а Бутенко в программе Свисток расценил эпизод как 100% пенальти.

      1
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      Рейтинг: +100626

      zigbert 27 сентября 2016, 18:58

      Уфа грубовато сыграла против Спартака.Судья то ли не видел нарушения,то ли не хотел их наказывать.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 27 сентября 2016, 18:05

      Иванов рассуждает как дилетант. Специально - не специально, хотел - не хотел, Галимов отсудил галимо! И вообще кто судью из ФНЛ поставил на игру лидера???

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > ufos73 27 сентября 2016, 18:58

      Судью Галимова из Улан-Удэ поставили на матч по просьбе многочисленных галимовых из Уфы и лично гендира ФК Уфы Ш. Газизова, ага. Если бы этот судейка позволил бы себе так отсудить против ЦСКА, то мнение Иванова было бы предельно жёстким.

      7
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      Рейтинг: +1847

      mahan 27 сентября 2016, 16:36

      Карточек малова-то было игрокам Уфе, уж одно удаление у них 1000% было, фолили они много и жестко. Ну и вопрос с пенальти когда Зобнина уронили, все таки фол был.

      6
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 27 сентября 2016, 16:25

      Ну желтых футболистам Уфы он недодал 100%,а так сносно отсудил в принципе,по моему мнению.

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 27 сентября 2016, 16:09

      Он вобше ничего не делал.

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