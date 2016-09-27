Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чернов: «Все молодые игроки ЦСКА были «жертвами юмора» Василия Березуцкого»

    Защитник ЦСКА Никита Чернов, выступающий на правах аренды за «Енисей», рассказал о главном шутнике в армейском клубе.

    – В ЦСКА Василий Березуцкий – главный шутник. Доставалось от него?

    – Конечно! Все армейцы, особенно молодые, были «жертвами юмора» Васи. Даже традиция такая есть, все должны через это пройти (смеется). Вроде три года вместе тренировались, а имя мое он узнал недавно, называл всегда «Чира». Говорит, как можно играть с таким именем в футбол? Я ему ответил, что не знаю ни одного хорошего футболиста с именем «Вася». По поводу своего имени я не переживаю, оно мне нравится, только детям с отчеством не повезет (смеется). Еще от него была шутка, когда мы на сборах наигрывались вместе – перед игрой он ко мне подошел и сказал: «Я все в футболе знаю, а ты еще молодой, поэтом я буду стоять на месте, подсказывать, а ты будешь бегать!».

    Источник: ФК «Енисей»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.09.2016 12:29
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 30 сентября 2016, 15:13

      Да хватит лаять! Как только Сергей Игнашевич постарел, Василий и Алексей - наши лучшие центрбеки! Нравится это кому-то или нет... Тот же Гранат им и в подмётки не годится... Новосельцев опыта набирается. Вот он и сможет, надеюсь, стать заменой ветеранам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 27 сентября 2016, 18:02

      Ну да Вася умеет стоять! В этом он лучший!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 27 сентября 2016, 14:48

      Плоский Конный юмор...)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 27 сентября 2016, 13:29

      Вася лучший... равняйся Никитос не прогадаешь...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Alexx22 27 сентября 2016, 13:08

      да он и так часто стоял как столб -))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 27 сентября 2016, 13:08

      Некоторые нападающие соперников, не понимают Васиных шуток, а у Игоря потом рекорд....

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11