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    Тихонов: «Провал российского футбола – это закономерный итог работы Мутко»

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов недоволен тем, что Виталий Мутко был переизбран на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

    «Было понятно, что Мутко выиграет выборы на пост президента РФС, но если бы у этого человека была хоть капля самолюбия, то он бы понимал, что провал российского футбола и допинговые скандалы – это закономерный итог его работы.

    Можно приводить десятки примеров, когда тренеры и руководители подают в таких ситуациях в отставку, но до господина Мутко это никак не дойдет. У него был и остается один жест в адрес российского футбольного сообщества. Из его интервью кажется, что российскому футболу нет равных, что вызывает лишь снисходительную улыбку телеведущей», – заявил Тихонов, слова которого приводит его официальный сайт.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2016 11:43
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 27 сентября 2016, 17:37

      Чего без толку болтать,
      Не разучился ещё стрелять?

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 27 сентября 2016, 17:33

      Верните Розети и найдите нормального президента Рфс

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > ttter 29 сентября 2016, 17:45

      И кто это будет делать? Гинеру и так неплохо.

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 27 сентября 2016, 14:54

      Всё, пипец , - ЧМ 2018 у нас теперь точно отберут..

      0
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      Рейтинг: -7

      RomarioBrazil 27 сентября 2016, 14:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мудко-это такая же мразь как и Путин, но только в футболе

      -10
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > bodryicska 27 сентября 2016, 14:40

      Это лучше, чем дурак.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > 27 сентября 2016, 14:42

      Какие то дебилы поставили 2 минуса на слово "спасибо". Нельзя же так светится, господа.

      -2
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 27 сентября 2016, 13:55

      да достал правда это мудко и опять избрали

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 27 сентября 2016, 13:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мудко - это наша национальная гордость!

      -5
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 27 сентября 2016, 13:22

      Все правильно он сказал, я например до последнего верил что Мутко сам уйдет.

      6
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > roman230582 27 сентября 2016, 17:43

      Да ты наивный))

      -1
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      Рейтинг: +10

      Михаил Перфильев 27 сентября 2016, 13:14

      А кто помнит, за что Мутко в свое время из "Зенита" выгнали? :-)

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 сентября 2016, 13:12

      какая страна таков и футбол здесь нет различия вор на вору и все у руля

      2
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      Рейтинг: +236

      Pilottt 27 сентября 2016, 13:02

      Солидарен

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