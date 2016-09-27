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    ЦСКА принимает «Тоттенхэм» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов

    Сегодня состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором ЦСКА принимает «Тоттенхэм». Москвичи сыграли вничью в первом матче группового этапа с «Байером» (2:2), а «шпоры» дома проиграли «Монако» (1:2).

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:45. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2016 21:00
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +239

      Михас007 27 сентября 2016, 23:27

      86 минута 0-1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 27 сентября 2016, 23:16

      Безыдейная игра ЦСКА. Ни хрена это не чемпион. Какая-то дохлятина для краковсой колбасы...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 27 сентября 2016, 23:14

      Очередной позор супервратаря Акинфеева! Серия будет вечной!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 27 сентября 2016, 22:52

      цска играет, мягко говоря, хреново....

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 27 сентября 2016, 22:41

      Скучный матч. ЦСКА пока сумело навязать Тоттенхэму стиль российского футбола. Совершенно не видно за счёт чего сможет ЦСКА забить. И вообще позорно играть на родном стадионе так безинициативно, атаки нет, полмомента за игру. Англичане как дома, только они этого пока не поняли похоже.

      2
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      Рейтинг: +14

      SANY/S 27 сентября 2016, 22:36

      цска вперед

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1191

      ttter 27 сентября 2016, 22:09

      Цска желаю победы

      8
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      Рейтинг: +332

      семечкин 27 сентября 2016, 22:04

      вроде бы дома играют.....
      а не похоже....

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 27 сентября 2016, 21:48

      "ЦСКА надо дрючить Тоттенхем!" (Правильно поставьте запятую)... С ув. ЦСКА! Не обделайте новый стадион!

      1
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      Рейтинг: +54

      Коняга со стажем 27 сентября 2016, 21:23

      Надо выигрывать! Тотен это не топ-клуб которого стоит боятся! Давно уже заметил, что ссут играть с равными себе. Забудьте и лучше вспомните игру на ноу-камп 92 года)))) у англичан такого уж точно никогда не будет!!!))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Коняга со стажем 27 сентября 2016, 22:48

      Ну ЦСКА даже не претендует на звание топ-клуба так то и не равны они английским клубам. Дома играют как в гостях, все в обороне и ждут косяка от англичан.

      0
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