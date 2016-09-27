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  • Карпин: «С точки зрения тренера сборной, натурализация – прекрасная инициатива»

Карпин: «С точки зрения тренера сборной, натурализация – прекрасная инициатива»

27 сентября 2016, 01:00
4

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в эфире программы «После футбола» поделился размышлениями о натурализации футболистов.

«С точки зрения тренера сборной, это прекрасная, великолепная инициатива. Вместо 60-80 игроков их будет 100. Прерогатива тренера – выбрать уже тех, кого он считает нужным.

Диего Косту натурализуют, чтобы он играл за сборную. Такие гранды, как Испания и Германия, натурализуют футболистов, почему нет?

Я думаю, что с точки зрения атаки, Фернандес – сильнейший защитник. С точки зрения обороны, есть вопросы, есть над чем работать тактически. Пускай у главного тренера сборной будет выбор в зависимости от соперника, от того, как он хочет играть. Думаю, что Фернандес поможет сборной», – сказал Карпин.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (4)
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multiscan
1474930711
Инициатива "замечательная"! Берёшь побольше бабла, тратишь его на легионеров, натурализовываешь их и всё! Ничего больше делать не надо. Не воспитанием своих талантов заниматься, не их поиском, а часть выделенного бабла идёт тебе в карман. Так победим!
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Denideni
1474934651
Мы всю жизнь будем воспитывать своих, и из года в год говорить об этом. Это утопия! Если того или иного игрока натурализуют, это не говорит о том, что он будет сразу вызван в сборную. Каждый доказывает свои силы и возможности за клуб. Так что плохого в этом ничего нет.
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63_Camapa_63
1474958950
Скоро Скоро сборная России будет состоять из 11 негритят. Как не прискорбно это. Есть свои таланты и не плохие но не дают им развиваться а если и дают то они ловят звездочку с бешиными зарплатами
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