Карпин: «С точки зрения тренера сборной, натурализация – прекрасная инициатива»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в эфире программы «После футбола» поделился размышлениями о натурализации футболистов.

«С точки зрения тренера сборной, это прекрасная, великолепная инициатива. Вместо 60-80 игроков их будет 100. Прерогатива тренера – выбрать уже тех, кого он считает нужным.

Диего Косту натурализуют, чтобы он играл за сборную. Такие гранды, как Испания и Германия, натурализуют футболистов, почему нет?

Я думаю, что с точки зрения атаки, Фернандес – сильнейший защитник. С точки зрения обороны, есть вопросы, есть над чем работать тактически. Пускай у главного тренера сборной будет выбор в зависимости от соперника, от того, как он хочет играть. Думаю, что Фернандес поможет сборной», – сказал Карпин.