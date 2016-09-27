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    Карпин: «С точки зрения тренера сборной, натурализация – прекрасная инициатива»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в эфире программы «После футбола» поделился размышлениями о натурализации футболистов.

    «С точки зрения тренера сборной, это прекрасная, великолепная инициатива. Вместо 60-80 игроков их будет 100. Прерогатива тренера – выбрать уже тех, кого он считает нужным.

    Диего Косту натурализуют, чтобы он играл за сборную. Такие гранды, как Испания и Германия, натурализуют футболистов, почему нет?

    Я думаю, что с точки зрения атаки, Фернандес – сильнейший защитник. С точки зрения обороны, есть вопросы, есть над чем работать тактически. Пускай у главного тренера сборной будет выбор в зависимости от соперника, от того, как он хочет играть. Думаю, что Фернандес поможет сборной», – сказал Карпин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2016 01:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 27 сентября 2016, 09:49

      Скоро Скоро сборная России будет состоять из 11 негритят. Как не прискорбно это. Есть свои таланты и не плохие но не дают им развиваться а если и дают то они ловят звездочку с бешиными зарплатами

      2
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      Рейтинг: +32

      Denideni 27 сентября 2016, 03:04

      Мы всю жизнь будем воспитывать своих, и из года в год говорить об этом. Это утопия! Если того или иного игрока натурализуют, это не говорит о том, что он будет сразу вызван в сборную. Каждый доказывает свои силы и возможности за клуб. Так что плохого в этом ничего нет.

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос > Denideni 27 сентября 2016, 10:56

      а иностранцы только натарулизируются чтобы играть в нашей сборной,думаете они РОССИЮ сильно любят

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 27 сентября 2016, 01:58

      Инициатива "замечательная"! Берёшь побольше бабла, тратишь его на легионеров, натурализовываешь их и всё! Ничего больше делать не надо. Не воспитанием своих талантов заниматься, не их поиском, а часть выделенного бабла идёт тебе в карман. Так победим!

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