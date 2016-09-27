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    Зидан: «Я не тупой, Криштиану умный. История с его заменой окончена»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что Криштиану Роналду был разозлен, когда его заменили в матче шестого тура Примеры против «Лас-Пальмаса» (2:2).

    «Все нормально, не один только Криштиану злится на подобные вещи. История окончена, мы думаем о завтрашней игре.

    Я принял решение на благо игрока, и наши с вами разговоры об этом ничего уже не изменят. Я не тупой, Криштиану умный. Мы оба здесь с одной целью, как и все остальные.

    Я собираюсь применять ротацию и не намерен отказываться от этой идеи. Я выставляю сильнейший состав, чтобы победить, а потом у меня есть три замены. Я собираюсь использовать их», – сказал Зидан.

    Источник: AS

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    27.09.2016 00:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 сентября 2016, 16:36

      КриРо - великий игрок и с ним нужно было согласовать его замену, ага, я вполне серьёзно.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 27 сентября 2016, 10:05

      Наверное делать нечего,кроме как обсуждать эту замену... Ни журналистам,ни Зидану,ни нам....

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 27 сентября 2016, 08:28

      Ну писец, давайте теперь все замены обсуждать. Вот в восьмом туре РФПЛ между командами Оренбург - Урал произошла замена у хозяев на 61 минуте. Был заменен Якуба Бамба, а ведь он так не хотел уходить. Его замена говорит о расовой ненависти тренера Оренбурга Роберта Евдокима к африканцам. Вот вам и готовый материал для чернухи, осталось напечатать)

      7
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      Рейтинг: +302

      mab1011 27 сентября 2016, 07:51

      Зачем оправдываться?... забодать его..., заодно и перхоть вылетит...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 27 сентября 2016, 01:24

      Напомнило: "Казнить нельзя помиловать" ))

      0
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 27 сентября 2016, 00:59

      хм

      0
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