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    Карадениз: «Не вижу духа «Рубина». Мы не должны так радоваться победе над «Томью»

    Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз поделился мнением о результатах команды после матча восьмого тура РФПЛ против «Томи» (2:1).

    – Играли плохо. Если мы сегодня и получили три очка, то это помощь бога. Да, сейчас у нас не удаются игры, потому что состав новый. Я уже почти 9 лет в Казани, и в этом году не вижу на поле духа «Рубина», мы должны поймать его. Если этого не случится, то мы потеряем и тот, побеждавший, «Рубин». У меня очень много мыслей по этому поводу, но я не могу здесь сказать об этом. Тем не менее, три заработанных очка – это хорошо. Надеюсь, нам это даст какой-то толчок.

    – Вы в раздевалке ребятам скажете то, что не хотите говорить нам?

    – Я скажу это тем, кому считаю нужным. Например, руководству. Если у нас есть большая цель, мы не можем идти к ней так. Все мы должны думать, к чему мы идем. «Рубин» – не та команда, которая должна так радоваться победе над «Томью». Мы должны обыгрывать такие команды, как ЦСКА, «Зенит», «Спартак», – приводит слова Карадениза Sport.kazanfirst.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2016 23:00
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 27 сентября 2016, 09:49

      Прав Гек,ох как прав!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1159

      Karpathian 27 сентября 2016, 06:48

      легенда Рубина уже... Толковый дядька.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 27 сентября 2016, 06:26

      Дело говорит!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 27 сентября 2016, 05:49

      Раньше радовался за ФК Рубин, но после того, как поступили с Бердыевым и в этом году с игроками команды... Перестал уважать клуб этот.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 27 сентября 2016, 05:20

      Карадениз Барсе забивал, он легенда и естественно имеет право говорить такие слова. Видно переживает душой за команду. Удачи Рубину.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 27 сентября 2016, 05:09

      3 очка не пахнут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 27 сентября 2016, 03:04

      Чаще по воротам надо бить, а не шпынять мяч поперёк газона! Стратегией и тактикой овладели уж все команды, а где зрелище, эмоции, интрига игры и куча забитых голов? Тщательнее надо, ребята. С ув.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 27 сентября 2016, 00:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Размечтался душара.

      -5
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 27 сентября 2016, 00:45

      ДУХ ВЫШЕЛ....ЗА НЕГО ОТВЕЧАЛ МУЖИК С ЧЁТКАМИ)

      5
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      Рейтинг: +1191

      ttter 27 сентября 2016, 00:39

      Этот человек не перестаёт меня восхищаться,большой профессионал и просто хороший человек.Долгих вам лет господин Гекдениз.

      10
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