Мутко: «Каких-то революций в РФС не будет. Будет сокращение персонала»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко анонсировал перемены в организации.

«Каких-то революций не будет. Будет реформация системы управления, сокращение персонала. Хочу, чтобы в управление футболом приходили люди, которые прошли футбольную школу.

Достаточно, если будет работать от 90 до 100 человек. Было 160, потом мы оставили 120», – сказал Мутко в эфире канала «Россия-24».

Напомним, в субботу он был переизбран на пост главы РФС.