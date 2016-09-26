Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Каких-то революций в РФС не будет. Будет сокращение персонала»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко анонсировал перемены в организации.

    «Каких-то революций не будет. Будет реформация системы управления, сокращение персонала. Хочу, чтобы в управление футболом приходили люди, которые прошли футбольную школу.

    Достаточно, если будет работать от 90 до 100 человек. Было 160, потом мы оставили 120», – сказал Мутко в эфире канала «Россия-24».

    Напомним, в субботу он был переизбран на пост главы РФС.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.09.2016 22:45
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 27 сентября 2016, 17:20

      МИНИСТР-ВРЕДИТЕЛЬ! ТАКИХ В СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА К СТЕНКЕ СТАВИЛИ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4834

      neveldomha 27 сентября 2016, 09:59

      Знаю я ваши сокращения путем создания новых комитетов и подкомитетов и последующим распределением по ним уволенных сотрудников с донабором обслуживающего персонала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 27 сентября 2016, 08:19

      Все дело в штабе, кто-то ж Газзаева поддержал - непорядок, пора людей сокращать. А еще говорят Честные выборы". Посмотрим еще кого он сократит, ведь ни он, ни его сподвижники футбольную школу не проходили, а сократят тех, кому не безразличен футбол и кто в нем разбирается. Пидр. Голосуйте за Единую Россию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 27 сентября 2016, 07:16

      С себя начни.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -41

      Бью Свиней 27 сентября 2016, 07:14

      Ты еще тренетов сократи,мудко гребоный.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 27 сентября 2016, 06:55

      Короче надо сократить уборщиц в офисах РФС и мы чемпионы мира.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 27 сентября 2016, 06:32

      Ты себя сократи до атома овощь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 27 сентября 2016, 05:57

      Стабильность, короче.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 27 сентября 2016, 03:58

      самое главное должность главы рфс сократите и всё наладится

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 27 сентября 2016, 02:52

      Начинают с пиар-хода. К концу срока будет больше, чем сейчас

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11