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    Грасия: «Возможно, у Камболова повреждена связка колена»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия в эфире канала «Наш футбол» рассказал о состоянии полузащитника Руслана Камболова, получившего травму в матче восьмого тура РФПЛ против «Томи» (2:1).

    «Первое заключение врачей есть, но мы должны дождаться окончательного вердикта, дождаться завтрашнего дня. Сверху на Руслана упал соперник, придавил своей тяжестью, на его колено. Возможно, присутствует повреждение связки колена.

    Повреждение Рочины никак не связано с тем, которое он получил в кубковом матче. В этом смысле риска не было.

    Вынуждены были заменить в перерыве Жонатаса, у него повреждение мышечного характера», – сказал Грасия.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2016 22:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 26 сентября 2016, 22:28

      отдайте куда нибудь каннуника плять бесплатно!!!

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