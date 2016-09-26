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    Зидан: «Потери очков случаются несколько раз в сезоне. Я не обеспокоен этим»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями накануне матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» из Дортмунда. В субботу мадридцы сыграли вничью с «Лас-Пальмасом» (2:2) во встрече Примеры, потеряв очки во второй игре чемпионата подряд.

    «Потери очков случаются, это бывает. Это может произойти даже несколько раз в сезоне. Важно, что мы продолжаем работать над достижением поставленных перед нами целей. Думаю, команда в хорошей форме.

    Иногда подобные матчи служат предупреждающим звонком. Я не обеспокоен. Есть вещи, которые мы можем улучшить», – сказал Зидан.

    Матч «Боруссия» Д – «Реал» состоится во вторник, 27 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    26.09.2016 21:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 26 сентября 2016, 21:58

      эт ёпть тебе не с сасуной,не порви штанишки

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