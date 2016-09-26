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    Тухель: «Кто я такой, чтобы комментировать форму Роналду?»

    Главный тренер «Боруссии» из Дортмунда Томас Тухель рассказал о подготовке к матчу второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».

    «Кто я такой, чтобы комментировать форму Роналду? Он один из лучших в мире футболистов, победитель. Мы ожидаем, что он будет в отличном состоянии.

    Мы готовимся к «Реалу» с мыслью о том, что они в своей лучшей форме. Конечно, мы знаем, насколько качественна эта команда. Будет тяжело защищаться против них», – сказал Тухель.

    Матч «Боруссия» Д – «Реал» состоится во вторник, 27 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    26.09.2016 21:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 26 сентября 2016, 23:16

      Скромность иногда тоже бывает оружием ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 26 сентября 2016, 22:39

      Забейте и им 6 голов и все

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      петр1975 26 сентября 2016, 21:40

      Молодец

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 26 сентября 2016, 21:13

      Реал ожидает очень сложный матч.

      3
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