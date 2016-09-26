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    Рочина и Жонатас – в атаке «Рубина» на матч с «Томью»

    «Рубин» и «Томь» огласили стартовые составы на игру восьмого тура РФПЛ. Матч начнется в 19:30 мск.

    Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Сонг, Камболов, Канунников, Рочина, Ткачук, Жонатас.

    Запасные: Нестеренко, Устинов, Бергстрем, Санчес, Мавинга, Оздоев, М'Вила, Ахметов, Саму, Карадениз, Лестьенн, Жемалетдинов.

    Томь: Солосин, Дьяков, Враньеш, Комбаров, Жиров, Бордачев, Тишкин, Дроппа, Пугин, Бикфалви, Самодин.

    Запасные: Коченков, Тен, Дудиев, Ковальчук, Попов, Кудряшов, Голышев, Кузнецов, Касьян, Баляйкин, Погребняк, Яблонски.

    Источник: РПЛ

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    26.09.2016 18:37
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