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    Аршавин: «Буду плохим тренером, потому что я псих»

    Хавбек «Кайрата» Андрей Аршавин подчеркнул, что вряд ли займется тренерской работой по завершении карьеры. При этом он отметил, что всегда готов занять какую-либо должность в своем бывшем клубе – «Зените».

    – Чем вы живете сейчас помимо футбола? Чего ждете от будущего?

    – Мне интересна моя семья, время, которое я с ней провожу. А от будущего не жду ничего. Ничего плохого и ничего хорошего, просто живу настоящим. У меня нет никаких планов.

    – Но какие-то представления есть? Например, хотите ли занять какую-то должность в «Зените»?

    – Конечно, он всегда будет со мной. В какой именно роли – не знаю.

    – Селекция?

    – А это интересно?

    – Кому-то да.

    – Кому-то...

    – Тренерство?

    – Я буду плохим тренером.

    – Почему?

    – Я псих.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.09.2016 14:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 26 сентября 2016, 14:56

      Андрюха, спасибо за честность!

      2
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      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > panmon 26 сентября 2016, 14:57

      Всегда был четок в высказываниях... Ведь наши ожидания - действительно наши проблемы

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