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    Аршавин: «Возвращение в РФПЛ? Туда, куда я хочу, меня уже не возьмут»

    Хавбек «Кайрата» Андрей Аршавин подчеркнул, что его возвращение в РФПЛ маловероятно. По словам 35-летнего игрока, в те клубы, за которые он хотел бы выступать в России, его уже не позовут.

    – Как вам уровень чемпионата Казахстана?

    – Меня даже игроки часто об этом спрашивают. Думаю, «Кайрат» был бы в России во второй восьмерке Премьер-лиги.

    – А желание вернуться в РФПЛ есть?

    – Думаю, мой поезд ушел. Куда я хочу, меня уже не возьмут. Куда возьмут – я там уже был и больше не хочу.

    – Нынешний сезон складывается для вас успешно. Но что дальше? Уже есть понимание, что будет в следующем году?

    – Договорились с президентом клуба сесть после окончания сезона и все обсудить. Пока сказать нечего.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.09.2016 12:57
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 27 сентября 2016, 08:00

      Заинтриговал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 26 сентября 2016, 23:45

      Тренером в Зенит по физ.подготовке или спортивным директором.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      artem 81 26 сентября 2016, 16:34

      Андрюха забивай также красиво в Казахстане. В России тебе играть не дадут и заклюют гавноболелы. Многие же не знают твоих успехов за клубы и сборную, а видели только как ты чипсы жуешь.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович > Зенит оле оле ола 26 сентября 2016, 18:18

      походу ты себя погубил

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 26 сентября 2016, 16:26

      Человек тупо испортил к себе отношение одним высказыванием.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +122

      time_killer > lekseij2007 26 сентября 2016, 22:21

      В точку. Остальное ему могли бы простить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 26 сентября 2016, 16:11

      Топ-клубы РФПЛ уже не позовут.

      1
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      Рейтинг: +390

      fantom23 26 сентября 2016, 15:50

      Жуй дальше чипсы,Андрюша!А болельщик,со своими проблемами,как нибудь без тебя!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      nikita08 26 сентября 2016, 14:56

      В уфу

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      Denideni 26 сентября 2016, 14:22

      Вам не угодишь. Любая новость и вы её гнобить сходу. Никакого рассуждения по сути.

      6
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 26 сентября 2016, 14:22

      Года два еще попылит в казахстане или белоруси.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 26 сентября 2016, 13:45

      Это твои проблемы!

      -1
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