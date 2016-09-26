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    Смоллинг: «Руни – главный игрок «Манчестер Юнайтед»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг поделился мнением о решении Жозе Моуринью оставить на скамейке запасных с первых минут матча с «Лестером» нападающего Уэйна Руни.

    «Уэйн не расстроился. Он был таким же, как и всегда. Какой бы ни была ситуация, какая бы игра ни была, попадал ли он на скамейку или выходил в стартовом составе, он всегда оставался одинаковым. Именно поэтому он является главным игроком «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.

    Руни очень опытный парень, который провел уже много игр. Думаю, его возвращение в состав – это дело времени, так как он очень качественный футболист», – сказал Смоллинг.

    Источник: Goal.com

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    26.09.2016 11:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +367

      gigs84 26 сентября 2016, 21:36

      Руни, конечно, иногда ошибается, но и в сборной, и в клубе игра, в основном, идёт через него. Я надеюсь он себя ещё покажет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 сентября 2016, 13:27

      Руни нужно продавать, он исчерпал себя в МЮ, как бы это не было грустно.

      -1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 26 сентября 2016, 11:25

      Боюсь что либо он, либо Погба. Ну или Маур изобретет что-то новое.
      105 млн вряд ли посадят на скамейку...

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