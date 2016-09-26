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  • Кафельников: «Федун никогда не оставит и не продаст «Спартак»

Кафельников: «Федун никогда не оставит и не продаст «Спартак»

26 сентября 2016, 10:50
16

Известный российский теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком «Спартака», рассказал о встрече с владельцем московского клуба Леонидом Федуном.

– Увидел в сети ваши фотографии с Леонидом Федуном. Расскажите о встрече с владельцем «Спартака».

– На самом деле нас связал очень хороший мой знакомый друг. Не бедный, очень состоятельный. Он говорит: «Давай я тебя с Федуном познакомлю, поговоришь, пообщаешься, что и как». Буквально в пятницу вечером были у него дома, он нам организовал вечеринку. Подозвал, мы с Федуном поздоровались, пообщались минут 15-20. Разговаривали о футболе очень много.

– Не оставит он «Спартак»?

– Никогда не продаст, никогда не оставит. Из разговора, глядя ему в глаза, понял, что действительно человек очень много своих личных средств вкладывает в команду и хочет добиться результата. Это принципиальный момент. Я пожелал удачи, сказал, что наверняка увидимся. Приглашал меня в ложу, сказал: «Не стесняйся, приходи, будем сидеть и смотреть». Возможность если будет такая, обязательно зайду.

– Сколько ждать еще чемпионства?

– Все будет зависеть от трех матчей, которые будут идти для «Спартака» практически один за другим. «Зенит», «Ростов», «Урал», ЦСКА – календарь. Если команда не потерпит поражений от «Зенита», «Ростова», ЦСКА, думаю, «Спартак» чемпионом будет.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (16)
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Чикомас
1474877282
А Лигу Чемпионов, случайно не выиграет ? Впрочем, скорее всего это просто шутка. Федун, уже заранее позвонил Мутко и забронировал свое законное 5 место...
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_Kesh_Suntar_
1474877953
«Зенит», «Ростов», «Урал», ЦСКА за эти туры вы наберете только 4 очка! )
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Диктор
1474878692
Поживем увидим.
Ответить
Зенит Оле Оле Оле
1474879092
спартак временное явление, не получается у них строить команду надолго. только вспышки
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Ник17
1474879250
Надо было с Бердыевым договариваться идио....ты
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alexis02lion
1474880383
Точно он никогда не оставит клуб, сколько его бы не сплавляли. От резок и правда важный по играм будет. Шансы есть как и у Спартака, так и его конкурентов. И чё заранее списали Урал. Выйдет Павлюченко и бывшим товарищам о себе ещё напомнит. Так что все 4 матча важны и принципиальны.
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qweewqqweewq
1474881469
Кащей бессмертный
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Юрий Крутько
1474881756
Все теряют очки.У Спартака, такие же шансы стать чемпионом,как у Зенита и ЦСКА.
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yurdin
1474881826
Уфа-это уровень не достижимый для спама. А он с ЦСКА хочет на что-то надеяться)))Чемпионы, ага, после Уфы только ими будете))
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Юрий Крутько
1474882974
Федун,конечно,имеет желание стать чемпионом России со своим Спартаком и,если честно, он это заслуживает!Он очень много приложил усилий для достижения этой цели и в этом году шансы есть, неплохие...
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