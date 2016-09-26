Кафельников: «Федун никогда не оставит и не продаст «Спартак»

Известный российский теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком «Спартака», рассказал о встрече с владельцем московского клуба Леонидом Федуном.

– Увидел в сети ваши фотографии с Леонидом Федуном. Расскажите о встрече с владельцем «Спартака».

– На самом деле нас связал очень хороший мой знакомый друг. Не бедный, очень состоятельный. Он говорит: «Давай я тебя с Федуном познакомлю, поговоришь, пообщаешься, что и как». Буквально в пятницу вечером были у него дома, он нам организовал вечеринку. Подозвал, мы с Федуном поздоровались, пообщались минут 15-20. Разговаривали о футболе очень много.

– Не оставит он «Спартак»?

– Никогда не продаст, никогда не оставит. Из разговора, глядя ему в глаза, понял, что действительно человек очень много своих личных средств вкладывает в команду и хочет добиться результата. Это принципиальный момент. Я пожелал удачи, сказал, что наверняка увидимся. Приглашал меня в ложу, сказал: «Не стесняйся, приходи, будем сидеть и смотреть». Возможность если будет такая, обязательно зайду.

– Сколько ждать еще чемпионства?

– Все будет зависеть от трех матчей, которые будут идти для «Спартака» практически один за другим. «Зенит», «Ростов», «Урал», ЦСКА – календарь. Если команда не потерпит поражений от «Зенита», «Ростова», ЦСКА, думаю, «Спартак» чемпионом будет.