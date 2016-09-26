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    Кафельников: «Федун никогда не оставит и не продаст «Спартак»

    Известный российский теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком «Спартака», рассказал о встрече с владельцем московского клуба Леонидом Федуном.

    – Увидел в сети ваши фотографии с Леонидом Федуном. Расскажите о встрече с владельцем «Спартака».

    – На самом деле нас связал очень хороший мой знакомый друг. Не бедный, очень состоятельный. Он говорит: «Давай я тебя с Федуном познакомлю, поговоришь, пообщаешься, что и как». Буквально в пятницу вечером были у него дома, он нам организовал вечеринку. Подозвал, мы с Федуном поздоровались, пообщались минут 15-20. Разговаривали о футболе очень много.

    – Не оставит он «Спартак»?

    – Никогда не продаст, никогда не оставит. Из разговора, глядя ему в глаза, понял, что действительно человек очень много своих личных средств вкладывает в команду и хочет добиться результата. Это принципиальный момент. Я пожелал удачи, сказал, что наверняка увидимся. Приглашал меня в ложу, сказал: «Не стесняйся, приходи, будем сидеть и смотреть». Возможность если будет такая, обязательно зайду.

    – Сколько ждать еще чемпионства?

    – Все будет зависеть от трех матчей, которые будут идти для «Спартака» практически один за другим. «Зенит», «Ростов», «Урал», ЦСКА – календарь. Если команда не потерпит поражений от «Зенита», «Ростова», ЦСКА, думаю, «Спартак» чемпионом будет.

    Источник: Р-Спорт

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    26.09.2016 10:50
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 сентября 2016, 13:40

      Блять, чемп состоит из 30!!! матчей, а не из 12! Как бы в этих поединках не сыграл Спартак, в чемпионате не будет ничего решено. Абсолютно! Впереди ещё будет фигова туча матчей, где можно будет как добрать нужные очки, так и потерять. Это футбол, а не футбольный симулятор.

      1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 26 сентября 2016, 12:42

      Федун,конечно,имеет желание стать чемпионом России со своим Спартаком и,если честно, он это заслуживает!Он очень много приложил усилий для достижения этой цели и в этом году шансы есть, неплохие...

      3
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      Рейтинг: +577

      yurdin 26 сентября 2016, 12:23

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      Уфа-это уровень не достижимый для спама. А он с ЦСКА хочет на что-то надеяться)))Чемпионы, ага, после Уфы только ими будете))

      -5
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 26 сентября 2016, 12:22

      Все теряют очки.У Спартака, такие же шансы стать чемпионом,как у Зенита и ЦСКА.

      3
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 26 сентября 2016, 12:17

      Кащей бессмертный

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 сентября 2016, 11:59

      Точно он никогда не оставит клуб, сколько его бы не сплавляли. От резок и правда важный по играм будет. Шансы есть как и у Спартака, так и его конкурентов. И чё заранее списали Урал. Выйдет Павлюченко и бывшим товарищам о себе ещё напомнит. Так что все 4 матча важны и принципиальны.

      0
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      Рейтинг: +166

      Ник17 26 сентября 2016, 11:40

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      Надо было с Бердыевым договариваться идио....ты

      -6
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      Рейтинг: +332

      семечкин > Ник17 26 сентября 2016, 13:19

      Бердыев привык играть "на своём поле"...
      Всё, что произошло-логично...
      Федун не отдал свою игрушку, а Бердыев не согласился переставлять фигуры на доске и делать вид, что это он сам играет....
      Бердыев сейчас на своём месте....у него "маленькое поле", но оно своё))))

      5
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      Рейтинг: +166

      Ник17 > семечкин 26 сентября 2016, 14:04

      и я рад такому развитию событий))) но спартачи все равно де.....билы. такого тренера просрали

      -2
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      Рейтинг: +332

      семечкин > Ник17 26 сентября 2016, 17:44

      ты не учитываешь один нюанс...
      Спартак- это нечто большее, чем просто футбольный клуб... Спартак- это традиции, это огромная армия болельщиков, которая ждёт(не смотря ни на что) возрождение Спартака а-ля Романцев.....
      Возродится Спартак или нет- дело тёмное, но стиль Бердыева не отвечает ностальгирующим спартачам...
      его бы могли принять прагматики, но романтики никогда....
      К тому же у Бердыева своя команда единомышленников, которым в Спартаке места бы не было... а это уже похоже на предательство.... Бердыев-человек пожилой, к тому же носит звание "хаджи", а стало быть предательство даже под профессиональным соусом не должно присутствовать.... так что всё идёт по плану...

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 26 сентября 2016, 11:40

      никогда не говори никогда!

      1
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      Рейтинг: -50

      Зенит Оле Оле Оле 26 сентября 2016, 11:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      спартак временное явление, не получается у них строить команду надолго. только вспышки

      -8
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 сентября 2016, 11:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Поживем увидим.

      -4
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