Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Билич: «Вест Хэм» находится в тяжелом положении»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич поделился наблюдениями от поражения в матче 6-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:3), которое стало для его команды третьим кряду.

    «Первую половину встречи мы провели нормально. Играли хорошо до первого пропущенного мяча. Во втором тайме соперник был лучше нас.

    «Вест Хэм» находится в тяжелом положении. У игроков нет уверенности в себе, а у меня нет волшебной палочки. Необходимо сплотиться вместе и работать», – сказал Билич.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.09.2016 07:22
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 26 сентября 2016, 08:11

      Да, от прежней игры Вест Хэма не осталось и следа.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11