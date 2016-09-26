Билич: «Вест Хэм» находится в тяжелом положении»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич поделился наблюдениями от поражения в матче 6-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:3), которое стало для его команды третьим кряду.

«Первую половину встречи мы провели нормально. Играли хорошо до первого пропущенного мяча. Во втором тайме соперник был лучше нас.

«Вест Хэм» находится в тяжелом положении. У игроков нет уверенности в себе, а у меня нет волшебной палочки. Необходимо сплотиться вместе и работать», – сказал Билич.