Шпрыгин: «Поджог машины – трусливый поступок»

Экс-глава Всероссийского Объединения болельщиков Александр Шпрыгин поделился подробностями возгорания своего автомобиля.

– Как считаете, это продолжение той же истории, что случилась на конференции РФС?

– Не знаю. Просто не понимаю, кому и зачем это нужно. Автомобиль для мужчины значит много. И те, кто сделал это – грязно, исподтишка – их Господь и так накажет. Кто и зачем это сделал, повторюсь, не знаю. Может, вообще, какие-то сумасшедшие поджигатели машин. Как видите, пострадал не только мой автомобиль, но и соседа. Вообще, в голове не укладывается – почти в центре Москвы под прицелами видеокамер какие-то люди поджигают машину.

– Автомобиль был застрахован?

– Мой – да. А вот соседский – нет. Вот он-то в чем виноват? Да и по правде говоря, уверен, что страховая компенсация покроет только часть убытков.

– Несколько лет назад с вашим коллегой Андреем Малосоловым произошла похожая ситуация. Это может быть звеньями одной цепи?

– Когда это произошло с Андреем, он мне позвонил и высказал подозрения, что я к этому как-то причастен. Я объяснил, что никогда бы так не поступил. Видит Бог, никогда даже в голову бы не пришло подобное. Абсолютно трусливый поступок. Те же это люди или нет – я не знаю.

– Но все же, на ваш взгляд, это может быть как-то связано с ВОБ? И какова вообще его судьба в дальнейшем?

– Не готов вообще сейчас об этом говорить. Если ВОБ, то зачем? Из-за здания на Товарищеском переулке? Стоит оно того? Вот сейчас я стою и думаю – если куплю новый автомобиль, не сожжет ли его какой деятель через пару недель?