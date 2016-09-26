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    Бубнов: «Лидерство «Спартака» в РФПЛ находится под большой угрозой»

    «Гости четко действовали по плану Виктора Гончаренко, гнули свою линию, плотно закрывшись и рассчитывая на контратаки. «Уфа» уже так делала в матчах с «Краснодаром» и «Локомотивом», потому никаких тактических сюрпризов для Массимо Карреры тут не должно было быть. Гончаренко насытил центр обороны и полузащиты, дабы противостоять ударному кулаку «Спартака», его подопечные вытесняли красно-белых на фланги, которые также перекрывали, порой применяли прессинг.

    В подобной ситуации хозяевам следовало включить максимальные скорости с первых минут, действовать широко, чередовать быстрые атаки по флангам и по центру. И в этом отношении считаю нелогичным решение Карреры выпустить в стартовом составе Маурисио вместо не успевшего восстановиться Андрея Ещенко.

    Удивительно, но стоило «Спартаку» потерять одного флангового защитника, как снизился весь атакующий потенциал команды, что свидетельствует о недостаточно мощной скамейке запасных. Нельзя не отметить и тенденцию по снижению качества игры в целом, которая прослеживается, начиная с московского дерби. Пусть красно-белые одолели «Локомотив», Каррера сам отмечал не лучшую игру своей команды, выезд в Оренбург вновь обернулся удачно, хотя аутсайдер создал не меньше опасных моментов. Затем последовали провальный кубковый поединок в Хабаровске, оказавший негативное эмоциональное влияние, и первое поражение в чемпионате. Теперь «Спартаку» предстоит выезд в Санкт-Петербург, где «Зенит» будет фаворитом, исходя из статуса хозяина и последних игр с участием будущих соперников. Вдобавок до минимума сократил отставание в таблице ЦСКА – лидерство в Премьер-лиге находится под большой угрозой», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    26.09.2016 01:06
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 26 сентября 2016, 23:13

      Бубен, лучше к бабке сходи, може кто сглазил тя. Последние разы, как с пулемета лупишь хрень всякую...)))

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp 26 сентября 2016, 16:59

      никто кроме спамовских не сомневался, что спартак не удержит лидерство... что ж.... открывайте теперь для себя форточку в америку заново. спартак и в этом сезоне чемпом не станет.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 26 сентября 2016, 13:07

      Всё! Сказка кончилась. Опять 6-е место. Ну не может быть призёром команда, проигравшая в ЛЕ кипрскому середняку.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 26 сентября 2016, 11:52

      Шумихи не надо. Ранее Спартак залез неоправданно высоко, сейчас опустится до нормального. В шестерку войдет точно!

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      Рейтинг: +3795

      serppion > grian 28 ноября 2016, 03:35

      О, быдло повылазило! Своим опытом делится.

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 26 сентября 2016, 11:34

      Спад в игре Спартака очевиден - две игры, два поражения, не от самых сильных соперников. Вполне возможно, свою роль сыграла эйфория от неплохого старта в чемпионате. Но в преддверии матча с зенькой, нужно что-то срочно менять.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 сентября 2016, 10:18

      Обидное поражение -но жизнь на этом не останавливается.Бубна можно вообще не слушать .А вот на вратаря Уфы в зимнее трансферное окно стоит обратить внимание.Ребров не тянет,на повторе видно мяч прошел по его руке-что трудно оттолкнуть было?

      0
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      Рейтинг: +427

      policepnz 26 сентября 2016, 10:00

      нах Паршивого слили ебн врот!

      -3
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      Рейтинг: +382

      лёха72 26 сентября 2016, 09:54

      ДА ОБИДНОЕ ПОРАЖЕНИЕ.НО МЫ СТОЙКИЕ

      -2
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML > лёха72 26 сентября 2016, 10:52

      Да уж, столько лет..........

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 26 сентября 2016, 09:34

      Да все будет нормально. Верю, что свое законное 5 место, пятачки не упустят. Ну может еще на пару ступенек опустятся, но в десятке, точно удержатся.

      -1
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      Рейтинг: +427

      policepnz > Чикомас 26 сентября 2016, 10:01

      неудачная эксгумация

      -1
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 26 сентября 2016, 09:28

      Дело случая. Одна ошибка, и привоз. 11 человек в штрафной - это не футбол.

      2
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      Рейтинг: +427

      policepnz > KB_Krasnogorsk 26 сентября 2016, 10:04

      таким командам как Уфа не нужен кубок УЕФА!) им чтоб не утонуть нужно автобусом постоянно с резкими контрвыпадами рабоать! в след матче Уфе против условного Урала ниче не светит, ведь два автобуса не могут стоять)

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