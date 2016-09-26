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    Дзюба: «Матч со «Спартаком»? Это будет бойня, это будет война»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после ничьей с «Анжи» (2:2) в матче 8-го тура чемпионата России признался, что с нетерпением ожидает встречи со «Спартаком».

    – От «Спартака» теперь отстаете на 3 очка. Матч на «Петровском» будет 2 октября сумасшедшим?

    – На сто процентов. Это будет бойня, это будет война. Мы с нетерпением ждем этой игры. По большому счету, лучше здесь было оступиться, чем со «Спартаком». Дали отвесить себе пощечину, теперь отступать нельзя. Впереди такой матч. Посмотрим, кто из нас лучше на данный момент. Они или мы.

    Напомним, что поединок «Зенит» – «Спартак» состоится 2 октября в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.09.2016 00:26
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    Комментарии33
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 26 сентября 2016, 14:41

      война... солдат хренов

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 26 сентября 2016, 10:03

      Да какая разница, слова ни что - важно дело!

      0
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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 26 сентября 2016, 09:15

      Spartak vyigraet 3:1. Ze Luish dva gola i Promes odin

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > aleks.meskini12 26 сентября 2016, 14:41

      pisat' nauchis' 4ydo

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp > aleks.meskini12 26 сентября 2016, 17:01

      спартак выиграть 3-1 не может. и 1-0 тоже не сможет, и 2-0 тоже... удивлю, но и 3-0 тоже не сможет.

      -2
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      Рейтинг: +7840

      Alexx-the-Master 26 сентября 2016, 09:03

      Дзюба не забьет скорее всего...слишком будет стараться и об@срется, как в большинстве случаев :) Но голов должно быть много...штук 5 то точно наклепают на двоих... Зенит должен кураж поймать по полной...вся надежда ! Хочется красивый матч !

      2
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 26 сентября 2016, 09:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Давай, Дзюбиньо, хет-трик заряди!!!

      -4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 сентября 2016, 08:56

      Будет упорная ничья-2:2.

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 26 сентября 2016, 08:01

      Научись играть ,бревно, потом раскрывай свою варюшку!

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > 4agaaa 26 сентября 2016, 08:43

      Заметь, это ваш любимчик, ваш воспитанник клуба!

      -2
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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 > С-Пб on-line 26 сентября 2016, 09:15

      плохо его воспитали. не хороший он человек

      0
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      Рейтинг: +295

      dudarik 26 сентября 2016, 07:55

      Посмотрим....

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 26 сентября 2016, 07:51

      Никакой войны и никакой бойни. Больше полсостава иностранцы, а Дзюба всего скорее начнёт на скамейке, а если и выпустят то точно не забьёт. Пока кривоногие воюют, мы просто попьём пивка под унылый футбол, который у нас называется войной.

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 26 сентября 2016, 07:47

      Победы, ребята...

      -3
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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 > bolela_16 26 сентября 2016, 09:16

      кому победы желаешь?

      0
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