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Шпрыгин: «Под окном горит моя машина»

26 сентября 2016, 00:17
6

Глава Всероссийского Объединения болельщиков Александр Шпрыгин сообщил о возгорании своего автомобиля.

– У меня под окном горит машина. Полыхает моя машина, марки «Фольксваген». От нее загорелись стоявшие рядом «Жигули». Пожарные приехали, начато тушение.

– Вы кого-то подозреваете?

– Могу сказать, что мое имущество повреждено и восстановлению не подлежит. Остальные комментарии будут даны позже.

Напомним, что на выборах президента РФС Шпрыгина задержали сотрудники полиции.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии (6)
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kykyi
1474858958
Он думал, что только он один беспредельщик. Какая страна, такие и методы.
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Фан666
1474865670
И повернулась власть к Команче жопой. Так скоро в политические узники заделается. А ведь недавно был героем.
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Томь вперёд
1474872347
Доигрался Команча!
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Denideni
1474890905
Неудевлюсь, если он скоро в одной хате с Давидычем будет сидеть...
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