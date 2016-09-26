Шпрыгин: «Под окном горит моя машина»

Неудевлюсь, если он скоро в одной хате с Давидычем будет сидеть...
Глава Всероссийского Объединения болельщиков Александр Шпрыгин сообщил о возгорании своего автомобиля.
– У меня под окном горит машина. Полыхает моя машина, марки «Фольксваген». От нее загорелись стоявшие рядом «Жигули». Пожарные приехали, начато тушение.
– Вы кого-то подозреваете?
– Могу сказать, что мое имущество повреждено и восстановлению не подлежит. Остальные комментарии будут даны позже.
Напомним, что на выборах президента РФС Шпрыгина задержали сотрудники полиции.
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— Александр Шпрыгин (@Shprygin) 25 сентября 2016 г.