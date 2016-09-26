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    Шпрыгин: «Под окном горит моя машина»

    Глава Всероссийского Объединения болельщиков Александр Шпрыгин сообщил о возгорании своего автомобиля.

    – У меня под окном горит машина. Полыхает моя машина, марки «Фольксваген». От нее загорелись стоявшие рядом «Жигули». Пожарные приехали, начато тушение.

    – Вы кого-то подозреваете?

    – Могу сказать, что мое имущество повреждено и восстановлению не подлежит. Остальные комментарии будут даны позже.

    Напомним, что на выборах президента РФС Шпрыгина задержали сотрудники полиции.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.09.2016 00:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +32

      Denideni 26 сентября 2016, 14:55

      Неудевлюсь, если он скоро в одной хате с Давидычем будет сидеть...

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 26 сентября 2016, 09:45

      Доигрался Команча!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 26 сентября 2016, 07:54

      И повернулась власть к Команче жопой. Так скоро в политические узники заделается. А ведь недавно был героем.

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Фан666 26 сентября 2016, 08:45

      Попользовались, как презервативом и на помойку.

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 сентября 2016, 06:02

      Он думал, что только он один беспредельщик.
      Какая страна, такие и методы.

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