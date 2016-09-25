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    Рахимов: «Терек» недоволен ничьей с «Арсеналом»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов подвел итоги ничейного матча 8-го тура российской Премьер-лиги с тульским «Арсеналом» (0:0).

    «Нам нужно было решать свои задачи в первом тайме. В конце матча сказалась усталость. Один эпизод может решить игру, но если брать общий рисунок встречи, то ничьей мы недовольны.

    Не могу упрекнуть команду ни в чем, ведь она делает все возможное на поле и выдает максимум. Нам не хватало мобильности», — заявил Рахимов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.09.2016 16:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 26 сентября 2016, 00:13

      но остался на том же месте.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 сентября 2016, 19:04

      Ещё бы, ага, Терек ведь суперклуб!

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