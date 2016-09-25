Шпрыгин считает, что его задержали с целью освободить пост ВОБ

Президент ВОБ Александр Шпрыгин считает, что его вчерашнее задержание на выборах президента РФС является попыткой заставить его уйти с поста главы организации. Об этом сообщил юрист Артур Голованов, ранее представлявший интересы Шпрыгина в судебных органах.

«Все закончилось благополучно, Сашу мы вчера забрали, он дома, у него все в порядке. Никаких официальных обвинений ему не предъявлено. Единственное, что обыски провели – по его месту жительства и у его мамы. Но не нашли ничего, имеющее существенное значение для возбуждения дела. Изъяли жесткие диски, их проверят, но я общался с Александром и он сказал, что там ничего серьезного быть не может. Его отпустили, не предъявив никаких обвинений. Сам он это рассматривает как попытку воздействия на него с целью освобождения от должности», – заявил Голованов.