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    Маурисио, Глушаков и Джано выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уфой»

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Уфы» на матч восьмого тура российской Премьер-лиги. Напомним, встреча состоится сегодня на «Открытие Арене» в 17:00 по московскому времени.

    Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Джано, Зобнин, Промес, Фернандо, Зе Луиш.

    Запасные: Песьяков, Кутин, Таски, Ромуло, Попов, Давыдов, Мелкадзе.

    Уфа: Лунев, Сухов, Аликин, Тумасян, Васин, Засеев, Стоцкий, Безденежных, Обляков, Игбун, Фатаи.

    Запасные: Бородько, Никитин, Живоглядов, Сафрониди, Сысуев, Зубарев, Батюнин, Ваньек, Кротов, Диего Карлос, Абдулавов, Марсиньо.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.09.2016 16:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 25 сентября 2016, 18:20

      Ну вот...Пятачкам уже воткнули...Уфа, только не больше 3. Выигрывать, выигрывай, а смеяться над ними не надо...

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 25 сентября 2016, 17:51

      Надеюсь, победит более классная команда. Ничего не должно помешать Уфе, взять три очка. Хотя более 3, забьют вряд ли..

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