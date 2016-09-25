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    Вернблум: «Надеюсь, что ЦСКА отберет у «Спартака» первое место в чемпионате»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум выразил надежду на то, что армейцы в нынешнем сезоне РФПЛ опередят «Спартак» и вновь станут чемпионами, а также признался, что не следит за футболом в свободное от работы время.

    – Когда ЦСКА отберет у «Спартака» первое место?

    – Надеюсь, по итогам сезона после 30 матчей. Если в тот момент у нас будет больше очков, этого хватит, чтобы занять первую строчку. Будет особенно приятно, если мы вернемся на первое место в последнем туре. На данный момент «Спартак» играет неплохо, так что нам надо не отставать, если хотим победить.

    – Любите ли вы английский футбол?

    – Нет, никогда не смотрю футбол в свободное время. Смотрю хоккей, НХЛ.

    – Сколько матчей «Тоттенхэма» видели в этом сезоне?

    – Ни одного!

    – То есть вы не в курсе, какие у них слабые места?

    – Еще нет. Тренер проинформирует меня на теоретическом занятии и я получу всю необходимую мне информацию.

    – И во вторник в матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» ЦСКА ударит по этим слабым местам?

    – Да, конечно, сделаем все возможное для победы!

    Источник: «Советский спорт»

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    25.09.2016 14:22
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +215

      iuda 26 сентября 2016, 13:08

      Главное - 39-й у игорька

      0
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 25 сентября 2016, 23:18

      Уфа уже положила начало краха мясников.

      1
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      Рейтинг: +302

      mab1011 25 сентября 2016, 17:51

      Не надо отбирать , он сам отдаст...

      1
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      Рейтинг: +244

      Grelas 25 сентября 2016, 16:25

      Так сильно уши у Вернблума еще не горели)))

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 25 сентября 2016, 16:23

      Сразу видно интелегентного человека. Всем всё сказал и не кого не обосрал..

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 сентября 2016, 16:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Читаю и смех в глазах-Спартак уже 8 тур на первом месте.А если Уфу сегодня выиграет то уже заочно и в 9 туре первое место никому не уступит.

      -7
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      Рейтинг: +34

      Seidu_Dumbiy > Диктор 25 сентября 2016, 18:54

      ну что теперь скажешь когда вас уфа натянула

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Диктор 25 сентября 2016, 20:13

      Похоже уступит..

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 сентября 2016, 16:13

      Правильно, понты надо начинать бить,
      Чемпионами вам не быть.
      Вчера пендель за снос Быстрова не дали,
      Так бы вы быкам проиграли.
      Да и не в этом суть,
      Судьи вас не спасут.
      Надо самим играть,
      А ваш ковбой так и не научился ничего понимать.

      -1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > subbotaspartak 26 сентября 2016, 14:38

      вы уже с уфой отиграли...

      0
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 25 сентября 2016, 15:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      НЕ ЦСКА не Спартак 1-место неполучат

      -4
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      Рейтинг: -41

      Бью Свиней > Красно- белый свин 25 сентября 2016, 15:50

      Надолго ли?

      -2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > FCZenit1990 25 сентября 2016, 15:54

      тогда кто?

      0
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      Рейтинг: -41

      Бью Свиней > Garrincha58 25 сентября 2016, 15:59

      Сильнейший, ну явно не спартак

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > FCZenit1990 25 сентября 2016, 18:42

      Три орфографические ошибки, сынок.

      0
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      Рейтинг: -41

      Бью Свиней 25 сентября 2016, 15:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Еще пять туров и свиноподобные, уныло будут хрюкать в хлеву.

      -8
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 25 сентября 2016, 15:29

      Ну вот и отличненько. Если уже и игроки цска считают после 7 туров спартака реальной силой в борьбе за титул. То это легкая паника и страх перед сдачей титула. Очень неплохой комплимент спартачам.

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