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    Бубнов: «В матче с «Уфой» мы увидим высочайшую мотивацию игроков «Спартака»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Уфой».

    «Спартаку» сейчас, после проигранного матча 1/16 Кубка России, обязательно нужно реабилитироваться. Джано недавно говорил о том, что команда после той неудачи теперь очень злая. Видимо, это означает, что после поражения состоялся серьезный разговор с тренером. Что же касается предстоящего матча с «Уфой», то красно-белые и так являются фаворитами — они ведь играют дома. Но теперь, судя по всему, мы увидим еще и высочайшую мотивацию. Кроме того, «Спартак» будет держать в голове и то, что ЦСКА потерял очки в матче с «Краснодаром». Так что с «Уфой» красно-белые будут играть исключительно на победу», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    25.09.2016 13:37
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 25 сентября 2016, 20:23

      Бубнов в очередной раз пукнул....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 25 сентября 2016, 19:37

      бубен после кубка пробубнил что мясу писец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -22

      Cobold 25 сентября 2016, 19:15

      Предсказатель хренов...

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 сентября 2016, 19:06

      Эх,Саша ,опять придётся не налить тебе с похмелья.

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 25 сентября 2016, 19:00

      Вот мы и увидели !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 сентября 2016, 17:49

      Сейчас смотрю матч! Мотивации нет! Есть расхлябанность и шапкозакидательство! В результате 0:1!

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 сентября 2016, 15:58

      А может и нет. В сознании игроков Спартака уже крепко засело неверие в собственнные силы.

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 сентября 2016, 15:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ооооо сколько злобных карликов у нас на ветке-ну скулите скулите и смотрите как Спартак берет очередные три очка.

      -4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 сентября 2016, 14:59

      Надо брать 3 очка кровь из носу. Впереди ожидает 4 подряд неприятных и довольно сложных матча, поэтому нужно делать гандикап, и в позитивной рабочей атмосфере готовиться к следующим матчам.

      0
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 25 сентября 2016, 14:52

      Уфа вперрррёёёд!!!Удачи!!!

      -1
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