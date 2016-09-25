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    Мини-футбол. Россияне обыграли сборную Испании и вышли в полуфинал ЧМ

    Сборная России по мини-футболу разгромила испанцев в четвертьфинале чемпионата мира, выйдя в следующую стадию турнира.

    Дублем в ворота «красной фурии» отметился универсал Иван Чишкала. Отметим, что россияне, которые проигрывали по ходу противостояния, лишились Ромуло – он схлопотал красную карточку.

    В полуфинале наша команда сыграет с Ираном. Матч состоится в Медельине в ночь с 27 на 28 сентября в 3:00 по московскому времени.

    Чемпионат мира-2016. Четвертьфинал

    Россия – Испания – 6:2 (3:2)

    Голы: 1:0 – Чишкала, 3. 1:1 – Марио Ривильос, 3. 1:2 – Мигелин, 5. 2:2 – Чишкала, 15. 3:2 – Робиньо, 18. 4:2 – Фернандао, 26 (в свои ворота). 5:2 – Эдер Лима, 30. 6:2 – Густаво, 38.

    1/8 финала

    Россия – Вьетнам – 7:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Чишкала, 2. 2:0 – Абрамович, 9. 3:0 – Абрамович, 12. 4:0 – Абрамов, 18. 5:0 – Ниязов, 21. 6:0 – Ромуло, 30. 7:0 – Милованов, 36.

    Групповой этап

    Таиланд – Россия – 4:6 (1:3)

    Голы: 0:1 – Давыдов, 11. 0:2 – Эдер Лима, 15. 0:3 – Мадялан, 17 (в свои ворота). 1:2 – Туенкланг, 18. 2:3 – Чаемчароен, 21. 3:3 – Сорнуичан, 21. 3:4 – Ниязов, 24. 3:5 – Эдер Дима, 25. 3:6 – Шаяхметов, 25 (с пенальти, 6м). 4:6 – Чудеч, 33.

    Египет – Россия – 1:6 (0:4)

    Голы: 0:1 – Давыдов, 1. 0:2 – Эдер Лима, 2. 0:3 – Ромуло, 6. 0:4 – Ниязов, 17. 0:5 – Эдер Лима, 21. 0:6 – Ромуло, 29. 1:6 – Мизо, 35.

    Россия – Куба – 7:1 (4:0)

    Голы: 1:0 – Давыдов, 16. 2:0 – Чишкала, 17. 3:0 – Ниязов, 17. 4:0 – Шайхметов, 19. 4:1 – Эрнандез, 29. 5:1 – Лысков, 32. 6:1 – Милованов, 33. 7:1 – Абрамович, 36.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.09.2016 13:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 25 сентября 2016, 19:24

      А в сборной России россияне-то есть?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +89

      Rash0559 25 сентября 2016, 16:04

      Молодцы ребята!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1811

      gor77 25 сентября 2016, 15:25

      Мини-футбол и пляжный футбол(даже не смотря на осечку в этом году!) просто играют и уже который год находятся в лидерах мира!!!
      На подходе футзал!!!
      Ведь мало кто в стране смотрит эти турниры!!! А это очень интересно!!!
      Бомбардир - почему об этих сборный НИЧЕГО НЕ ПИШЕТЕ???????? Ведь вы, вроде как, интернет портал о ФУТБОЛЕ. А???????

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > gor77 25 сентября 2016, 17:49

      кое-что пишут, но хотелось бы побольше и поподробнее, конечно. Миньщики, красава, историческая победа!

      1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 25 сентября 2016, 13:53

      вот это да... Обыграли Испанию в 1/4 и играть с Ираном в 1/2... Очень удивлен

      -1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Алексей1988 25 сентября 2016, 14:16

      Удивительно потому, что не интересуетесь. А у Ирана неплохая команда, вязкая.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Алексей1988 25 сентября 2016, 14:37

      Чему удивляться? С сильной Испанией - это по сетке, с Ираном в полуфинале - значит Иран не слабый ( и уже давно, кстати), ага.

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