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    Сампаоли: «Насри принесет «Севилье» много пользы в этом сезоне»

    Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли расхвалил игру полузащитника своей команды Самира Насри после матча 6-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (1:3). Напомним, что в этой встрече француз забил свой дебютный гол в составе испанского клуба.

    «Насри провел большой матч. Этот игрок принесет «Севилье» много пользы в этом сезоне. Самир становится одним из лидеров команды, мы очень рады, ведь это сделает нас более качественным коллективом», – сказал он.

    Напомним, что «Севилья» арендовала Насри у «Манчестер Сити» до конца текущего сезона.

    Источник: L' Equipe

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    25.09.2016 11:54
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