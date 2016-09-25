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    Моуринью: «Мои футболисты еще не отвыкли от ван Гаала»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью знает причину, по которой его команда играет не на пределе своих возможностей.

    «Я и Луи ван Гаал видим футбол по-разному, но это нормально. У игроков по-прежнему остаются противоречия между тем, что они привыкли делать при нем, и тем, что я хочу видеть от них. Эти игроки в недавнем прошлом выступали неудачно, но они осознают, насколько это ответственно выступать за «Манчестер Юнайтед», а также знают, чего ждут от этого клуба», — сказал он.

    Напомним, что Моуринью сменил голландца этим летом.

    Источник: Daily Mail

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    25.09.2016 09:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 25 сентября 2016, 14:25

      Ещё дольше они будут отходить от Моуринью.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 25 сентября 2016, 11:16

      Все будет нормально. Просто нельзя определять состав на основе стоимости и заслуг футболистов.
      В твоей схеме никак Погба и Руни на поле вместе не появляются... Вот и не ставь пока не придумаешь

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > panmon 26 сентября 2016, 15:21

      Погба и Эррера хорошо работали в паре против Лестера.

      0
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 25 сентября 2016, 11:14

      философия))

      0
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