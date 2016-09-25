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  • Маклаков: «Спартак» станет чемпионом. К сожалению для многих»

Маклаков: «Спартак» станет чемпионом. К сожалению для многих»

25 сентября 2016, 08:42
44

Актер Алексей Маклаков предполагает, что чемпионами России в этом сезоне станут футболисты «Спартака». На данный момент московский клуб занимает первое место в РФПЛ.

«Не люблю, когда говорят о неважности каких-то матчей. «Спартак» – команда, которая всегда была нацелена на победы. Что происходит в последнее время с клубом, не знаю. Я с уважением отношусь к работе, проделанной Егором Титовым и Дмитрием Аленичевым. Три-четыре победы при Каррере – не показатель. Надо дождаться еще трех-четырех встреч, потому что есть кураж, на котором команда могла просто проскочить. Говорить о Каррере как об окончательном выборе «Спартака» пока рано.

Я очень рад, что появились Ещенко и Зобнин, потрясающий Фернандо. Давно ждал в центре такого распасовщика. Я влюбился в этого игрока. Он очень хорошо видит игру и подарил много возможностей другим футболистам. Что касается «старичков», для меня открытий нет – играют так же, как играли в прошлом сезоне. Промес стал часто жадничать, но это хорошая жадность. Нравится Зе Луиш, связка Промес – Попов. Ивелин вообще стал великолепно действовать. Джано Ананидзе я пророчил хорошее будущее в этом сезоне, но его, к сожалению, не хватает на весь матч, и это его главная проблема.

О чем чаще всего спрашивают болельщики на стадионе? Я удивляюсь, когда задают вопрос: «Алексей, какой будет счет?» Говорю: «Вот недавно общался с Вангой…». Я всегда верю в победу. Иначе зачем болеть? Думаю, в этом году «Спартак» станет чемпионом. К сожалению для многих», — сказал Маклаков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (44)
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Garrincha58
1474783275
сколько у нас оказывается экспертов, а кто такой Маклаков почему не знаю
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Архипелаг Гуляк
1474783737
Спартак в этом году станет жертвой самых низменных желаний Русского Лестера.
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woyser
1474783945
Второй круг всё расставит на свои места. Сколько уже было "первоместных" команд в начале пути и где они оказывались в конце чемпионата? Здесь нужен дух победителя, а у Спартака кроме истории ничего не осталось. Будем смотреть и болеть каждый за своих, а время покажет истинную силу того или другого клуба.
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oyabun
1474783996
Верный, постоянный болельщик Спартака, замечательный актер Алексей Маклаков. Часто камера выхватывает его персону на домашних играх команды. Ну, как говорится, "ваши слова да богу в уши". Надеюсь они окажутся пророческими.
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ДАША Д
1474785928
В Европе и Кубке, позорище!
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Диктор
1474789030
Пусть те многие кто сожалеть будет-просто подавятся своей желчью.А так я верю в победу Спартака.И уверен тех кто будет радоваться-значительно больше чем кучка сожалеющих и скулящих.
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Zeff
1474794945
Ну это вряд ли.
Ответить
alp
1474795112
все мясные одинаковые - начинают примерять медальки после каждой победы. а тут - шутка ли! целая серия побед ))) чемпионы однозначно! ))
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MURAD F. A.
1474796354
НАДЕЙТЕСЬ И ЖДИТЕ, ЛЕТ 20 С ЛИШНИМ ЖДАЛИ, ЕЩЕ СТОЛЬКО ПОДОЖДЕТЕ .
Ответить
ilichkadr
1474796435
«Вот недавно общался с Вангой…» и она сказала, что её правнук Ивелин Попов станет чемпионом? Да уж, прапорщик Шматько в очередной раз зарядил. Как бы с Уфой не облажаться после таких откровений.......
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