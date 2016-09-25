Маклаков: «Спартак» станет чемпионом. К сожалению для многих»

Актер Алексей Маклаков предполагает, что чемпионами России в этом сезоне станут футболисты «Спартака». На данный момент московский клуб занимает первое место в РФПЛ.

«Не люблю, когда говорят о неважности каких-то матчей. «Спартак» – команда, которая всегда была нацелена на победы. Что происходит в последнее время с клубом, не знаю. Я с уважением отношусь к работе, проделанной Егором Титовым и Дмитрием Аленичевым. Три-четыре победы при Каррере – не показатель. Надо дождаться еще трех-четырех встреч, потому что есть кураж, на котором команда могла просто проскочить. Говорить о Каррере как об окончательном выборе «Спартака» пока рано.

Я очень рад, что появились Ещенко и Зобнин, потрясающий Фернандо. Давно ждал в центре такого распасовщика. Я влюбился в этого игрока. Он очень хорошо видит игру и подарил много возможностей другим футболистам. Что касается «старичков», для меня открытий нет – играют так же, как играли в прошлом сезоне. Промес стал часто жадничать, но это хорошая жадность. Нравится Зе Луиш, связка Промес – Попов. Ивелин вообще стал великолепно действовать. Джано Ананидзе я пророчил хорошее будущее в этом сезоне, но его, к сожалению, не хватает на весь матч, и это его главная проблема.

О чем чаще всего спрашивают болельщики на стадионе? Я удивляюсь, когда задают вопрос: «Алексей, какой будет счет?» Говорю: «Вот недавно общался с Вангой…». Я всегда верю в победу. Иначе зачем болеть? Думаю, в этом году «Спартак» станет чемпионом. К сожалению для многих», — сказал Маклаков.