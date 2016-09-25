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    Маклаков: «Спартак» станет чемпионом. К сожалению для многих»

    Актер Алексей Маклаков предполагает, что чемпионами России в этом сезоне станут футболисты «Спартака». На данный момент московский клуб занимает первое место в РФПЛ.

    «Не люблю, когда говорят о неважности каких-то матчей. «Спартак» – команда, которая всегда была нацелена на победы. Что происходит в последнее время с клубом, не знаю. Я с уважением отношусь к работе, проделанной Егором Титовым и Дмитрием Аленичевым. Три-четыре победы при Каррере – не показатель. Надо дождаться еще трех-четырех встреч, потому что есть кураж, на котором команда могла просто проскочить. Говорить о Каррере как об окончательном выборе «Спартака» пока рано.

    Я очень рад, что появились Ещенко и Зобнин, потрясающий Фернандо. Давно ждал в центре такого распасовщика. Я влюбился в этого игрока. Он очень хорошо видит игру и подарил много возможностей другим футболистам. Что касается «старичков», для меня открытий нет – играют так же, как играли в прошлом сезоне. Промес стал часто жадничать, но это хорошая жадность. Нравится Зе Луиш, связка Промес – Попов. Ивелин вообще стал великолепно действовать. Джано Ананидзе я пророчил хорошее будущее в этом сезоне, но его, к сожалению, не хватает на весь матч, и это его главная проблема.

    О чем чаще всего спрашивают болельщики на стадионе? Я удивляюсь, когда задают вопрос: «Алексей, какой будет счет?» Говорю: «Вот недавно общался с Вангой…». Я всегда верю в победу. Иначе зачем болеть? Думаю, в этом году «Спартак» станет чемпионом. К сожалению для многих», — сказал Маклаков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.09.2016 08:42
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +1481

      GM 25 сентября 2016, 19:48

      Еще один свинтус в розовых очках.
      Закончилась спамовская сказка. И тренер этот закончился для СпаМа - пора начинать нового искать ;-))))

      -1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 25 сентября 2016, 19:05

      рано о чемпионстве говорят

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 25 сентября 2016, 15:02

      может и будет а может и не будет....кубань на 2 месте была в вчале сезона..а сейчас где?.... даже в начале последнего тура не всегда бывает известен чемпион..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      Zёnя 25 сентября 2016, 13:52

      Весна. Весна, друзья мои, покажет, кто где...)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -41

      Бью Свиней > Zёnя 25 сентября 2016, 15:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не в Ноябре уже все встанет на свои места

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +628

      somn 25 сентября 2016, 13:00

      Как одену портупею, всё тупею и тупею...

      -1
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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 25 сентября 2016, 12:40

      «Вот недавно общался с Вангой…» и она сказала, что её правнук Ивелин Попов станет чемпионом? Да уж, прапорщик Шматько в очередной раз зарядил. Как бы с Уфой не облажаться после таких откровений.......

      -3
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 25 сентября 2016, 12:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      НАДЕЙТЕСЬ И ЖДИТЕ, ЛЕТ 20 С ЛИШНИМ ЖДАЛИ, ЕЩЕ СТОЛЬКО ПОДОЖДЕТЕ .

      -5
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      Рейтинг: +11234

      alp 25 сентября 2016, 12:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      все мясные одинаковые - начинают примерять медальки после каждой победы. а тут - шутка ли! целая серия побед ))) чемпионы однозначно! ))

      -5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 сентября 2016, 12:15

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      Ну это вряд ли.

      -4
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      Рейтинг: +3937

      Kollljan 25 сентября 2016, 12:14

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      Петухов в актерской среде много к сожалению. Взял петух и признался в любви к Фернадо.

      -4
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