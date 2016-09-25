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    Зидан: «Заменил Роналду, думая об игре во вторник»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал замену Криштиану Роналду в матче шестого тура Примеры против «Лас-Пальмаса» (2:2).

    «Во вторник нас ждет еще один матч, Роналду нужен отдых. Он хорошо играл, но я должен был сделать выбор. И я заменил его, думая об игре во вторник.

    Он не был зол из-за замены. Конечно, он всегда хочет играть, но я должен заботиться об игроках, а о Криштиану – особенно. Иногда нужно делать замены», – сказал Зидан.

    Во вторник «Реал» сыграет против дортмундской «Боруссии» в матче второго тура Лиги чемпионов.

    Источник: AS

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    25.09.2016 01:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 26 сентября 2016, 14:36

      Тренер не должен объяснять, а тем более оправдываться, за свое решение, когда и кого менять!!!

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 25 сентября 2016, 03:56

      Чо с вами Боруссия сделает с вашей то игрой, представить страшно.

      1
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      Рейтинг: +319

      alexfor > Тraumtanzеr 25 сентября 2016, 04:03

      надеюсь, сделает. все-таки на бернабеу игра.

      -1
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > alexfor 25 сентября 2016, 20:14

      вообще-то на идуна-парк

      0
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      Рейтинг: +319

      alexfor > iron_Savior 27 сентября 2016, 19:08

      точно

      0
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      Рейтинг: +319

      alexfor 25 сентября 2016, 03:51

      так менял бы всю команду. или он один играть будет?

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 25 сентября 2016, 02:06

      С такой игрой явно вам с ними нечего не светит

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